بافاريا مصر: زيادة رواتب العاملين تسهم في رفع الإنتاجية 10%

دعاء محمودقال نادر رياض، العضو المنتدب لشركة بافاريا مصر، أنه وفقاً لدرسات عن الطاقة البشرية فإن زيادة الرواتب للعاملين تسهم في زيادة حجم الإنتاج بنسبة 10%، لافتا إلى أن أكبر تحدٍ يواجه قطاع الصناعة هو عدم الاهتمام بالطاقة البشرية الموجودة. وأضاف رياض، خلال كلمته بالجلسة الثالثة للمل



دعاء محمود

قال نادر رياض، العضو المنتدب لشركة بافاريا مصر، أنه وفقاً لدرسات عن الطاقة البشرية فإن زيادة الرواتب للعاملين تسهم في زيادة حجم الإنتاج بنسبة 10%، لافتا إلى أن أكبر تحدٍ يواجه قطاع الصناعة هو عدم الاهتمام بالطاقة البشرية الموجودة.

وأضاف رياض، خلال كلمته بالجلسة الثالثة للملتقي المصري السنوي للمسئولية المجتمعية بعنوان محركات التنمية المستدامة، أن الاستدامة هي كلمة السر في التنمية لأن جميع الأعمال التطوعية يتم عملها بشكل عشوائي، مطالباً بضرورة تخصيص كل فرد لجزء محدد من موارده المالية أو من وقته لأعمال الخير .

ولفت إلى ضرورة توفير جميع وسائل الحماية للعاملين بأي مؤسسة ودعم علاقات العمل، بالإضافة إلى وضع برامج لأصحاب المعاشات من موظفي الشركة، مشدداً علي قدرة مصر في تجاوز كافة الصعوبات من خلال الاعتماد علي أبنائها.