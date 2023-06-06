«باع شقق وهمية».. ضبط مدير شركة استثمارات عقارية بتهمة غسل أموال من النصب

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نشاط مدير وشريك في إحدى شركات الاستثمارات العقارية في ارتكاب جرائم غسل أموال من حصيلة النصب على المواطنين وبيع وحدات سكنية وهمية.

وألقت مباحث الأموال العامة القبض على المتهم -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس- لممارسته نشاط إجرامي بمجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافًا للحقيقة.

ولفتت التحريات إلى محاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.

واتضح من التحريات أنه أودع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه، ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بقيمة تعاملات بلغت 16 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.