باعتبارها نموذج المحافظة الأولى .. صندوق التنمية الحضرية ينتهي من الحصر العمراني والاجتماعي بدمياط

الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - مكتب مصر

أنهى فريق صندوق التنمية الحضرية، اليوم ، أعمال الحصر التي يقوم بها في محافظة دمياط ضمن مشروع “التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة”، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مكتب مصر.

وأوضح المهندس خالد صديق ،المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية ، -خلال بيان صدر عن مجلس الوزراء- أن فريقا من الصندوق قام على مدار ١٠ أيام، بأعمال الحصر العمراني والاجتماعي، وحصر المشكلات والمقومات لمدينتي دمياط وكفر سعد بمحافظة دمياط، التي تمثل المرحلة الثانية من دراسة “تصنيف مناطق التطوير العمراني لمحافظة دمياط”، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شملت مدينتي رأس البر وعزبة البرج.

ولفت المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضري إلى أن اختيار محافظة دمياط لتكون المحافظة الأولى لتطبيق معايير ومؤشرات التصنيف يرجع لما تتميز به مدن المحافظة من التنوع؛ جغرافيا، وعمرانيا، واقتصاديا، مما يُتيح إتمام تجربة جميع المعايير بصورة تسمح بتعميمها على باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

كما أشار المهندس خالد صديق إلى أنه يتم خلال الدراسة تطبيق قائمة من معايير ومؤشرات تصنيف مناطق التطوير العمراني، من خلال استخدام نُظم المعلومات الجغرافية واعتمادا على التكنولوجيا الرقمية باستخدام أجهزة التابلت.

وذلك بهدف إعداد قواعد بيانات متكاملة للمدينة، حيث يتم من خلالها توجيه استثمارات التنمية الحضرية المتكاملة طبقا لأولويات المدينة وما تستهدفه “رؤية مصر ٢٠٣٠” .