باعتبارها سلعة عامة .. الرئيس الصيني : لقاحاتنا لكورونا ستكون متاحة في كل أنحاء العالم

مؤكدا أن العالم يجب أن يتبع إرشاد العلم في مكافحة فيروس كورونا مع تثبيت الدور القائد لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة الجائحة

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد التي ستنتجها بلاده، متاحة في كل أنحاء العالم باعتبارها سلعا عامة عالميا.

وقال شي جين بينغ، في كلمة ألقاها -حسبما ورد بموقع روسيا اليوم- عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم يجب أن يتبع إرشاد العلم في مكافحة فيروس كورونا مع تثبيت الدور القائد لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة الجائحة، داعيا كل الدول إلى إبداء التضامن والتوحد بهذا الهدف.

وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده طورت عدة لقاحات محتملة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، قائلا إنها دخلت المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية.

وشدد على أن الصين ستجعل لقاحاتها ضد فيروس كورونا متاحة في كل أنحاء العالم باعتبارها سلعا عامة عالميا، مبينا مع ذلك أنه سيتم إعطاء الأولوية في هذا المجال للدول النامية.

وأشار إلى ضرورة عدم تسييس قضية فيروس كورونا، مبينا أن هذه الجائحة ليست الأخيرة التي يواجهها العالم، داعيا كل الدول إلى توحيد جهودها وعدم الوقوع في فخ نزاع الحضارات.

كما أعلن شي جين بينغ أن بلاده ستخصص 50 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للتجاوب مع جائحة فيروس كورونا في المجال الإنساني.