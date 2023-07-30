«باعة جائلين».. ملابسات فيديو مشاجرة على سلم كهربائي في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء عدد من البائعين على أحد الأشخاص على سلم كهربائي في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وبالفحص حددت الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، واتضح أنهما شخص وسيدتين “بائعين متجولين”-مقيمين بالقليوبية.

وباستدعائهم وسؤالهم قال الأول إنه أثناء تواجده بجوار السلم “تحت الإنشاء” تلاحظ له عبث شخصين “مجهولان” ببعض الوصلات الخاصة بالسلم “على سبيل اللهو”، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة ناصره خلالها السيدتين وتعدوا على بعضهم بالضرب.

وأشار إلى عدم تحرير ثمة محاضر بذات الشأن، وأيدت السيدتين ذات المضمون واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.