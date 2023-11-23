باشتراكات.. شركة iRead تطلق أول تطبيق مصري للقراءة الإلكترونية عبر الهاتف

أعلنت شركة iRead عن إطلاق أول تطبيق مصري للقراءة الإلكترونية تحت اسم iRead ebooks علي اجهزة الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد وiOS عبر App Store و Google Play .

ويعتبر iRead ebooksأول مكتبة مصرية إلكترونية تسمح للقراء بالتنقل وتصفح الكتب والروايات المختلفة وتقديم تجربة قراءة أكثر تشويقًا وإثارة و يتيح التطبيق إصدارات لأهم دور النشر المصرية والعربية بالإضافة إلى أعمال iRead الأصلية بصورة حصرية على التطبيق والذي يقدم تجربة جديدة لرفاهية القراءة الإلكترونية.

و قالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة ڤيكتورى لينك وعضو مجلس إدارة شركة iRead إنه مع تزايد الاهتمام بثقافة القراءة الإلكترونية جاءت فكرة هذا التطبيق لإثراء تجربة جديدة للقراءة حيث يتيح التطبيق الذي تم بأيدي وعقول مصرية من خلال مبرمجين بشركة فيكتوري لينك الوصول إلى مكتبة ضخمة من الكتب الإلكترونية التي تغطي مختلف المجالات من خلال واجهة مستخدم بسيطة ومريحة لتوفير تجربة قراءة فريدة.

وتابعتالصبان قائلة، تضم المكتبة باقة متميزة من الكتب سواء باللغة الإنجليزية أو العربية وكذلك الكتب المترجمة وكتب تطوير الذات، دراسات دينية، فلسفة وفكر، صحة، سير ذاتية، تاريخ وسياسة، أدب الجريمة، مال وأعمال، روايات وقصص، بالإضافة لقسم كامل من الكتب المجانية والتي أثمرت عن تعاوننا مع مؤسسة هنداوي ووصل فيها عدد الكتب إلى 1500 كتاب، و أيضا تضم المكتبة أكثر من 70 دار نشر كبرى تحمست من اليوم الأول للفكرة ومنهم على سبيل العد لا الحصر : ديوان، تنمية، كيان، الرواق، اكتب، الدار المصرية اللبنانية، سلاح التلميذ، إبهار، نون، الحلم، دون، السراج، يوريكا، البشير، زحمة كتاب، نفرتيتي، الرسم بالكلمات، ارتقاء، عصير الكتب، حكاوي، الراوي، تشكيل، سما.. إلخ ومن دور النشر العربية جدل – اوستن ماكول ، وغيرهم من دور النشر المصرية والعربية.

أكد أحمد مراد الكاتب و الروائي العربي و الشريك المؤسس و عضو مجلس الإدارة لشركة iread أننا نعيش في عصرٍ تزداد فيه صعوبة القراءة وسط ضغوطات مواقع التواصل الاجتماعي الهائلة التي نعيشها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الورق وعدم قدرة الشباب على شراء الكتب بسبب غلاء أسعارها، أصبحنا بحاجة ماسة إلى تحقيق ديمقراطية في القراءة لتمكين الجميع من القراءة بشكل أوسع. لهذا السبب، ولذلك قررنا إطلاق التطبيق.ويتيح التطبيق العديد من المزايا مثل تغيير حجم الخط والإضاءة والخلفية ، كما يوفر التطبيق أيضًا أدوات بحث فعّالة وفهرسة متقدمة للوصول السريع إلى المحتوى المرغوب فيه.

ويقدم التطبيق عدة خيارات أمام القراء من خلال ثلاثة خيارات للإشتراك سواء السنوي الذي تصل قيمته إلى 950 جنيها ، الاشتراك نصف السنوي بقيمة 529 جنيها، أو الاشتراك الشهري بقيمة 99.99 جنيه.