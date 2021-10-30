اقتصاد وأسواق

«باسيلي» : صومعة «غرب بورسعيد» ترفع طاقة استقبال الحبوب بالموانئ

فى كلمته خلال مؤتمر وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد مجدي 12:50 م, السبت, 30 أكتوبر 21 12:50 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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قال اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى كلمته خلال مؤتمر وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الصومعة تعزز من رفع طاقة استقبال الحبوب بالموانئ، مما يعمل على تقليل ساعات الانتظار بها.

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وأضاف باسيلى، أن مشروع صومعة ميناء غرب بورسعيد تقام على رصيف عباس، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.

وتابع باسيلى، أن ذلك يخفف من حدة الأزمات الاقتصادية وموجات التضخم الذى يتعرض لها العالم خلال الفترة الحالية مما يساهم فى السيطرة على الأسعار، موضحا أن السعات التخزينية وصلت إلى 3.4 مليون طن.

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وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال وضع حجر أساس الصومعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما بهذا المشروع، وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومة بكل صوامع الجمهورية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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