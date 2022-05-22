باسيلي: إنشاء 60 صومعة حقلية في محافظات الجمهورية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهودها لاستكمال مخطط رفع القدرات التخزينية عبر المشروع القومي الصوامع ، والذي يساهم في استيعاب المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذي يعد امنا قوميا للبلاد .

وكشف اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة ، إن خطط الوزارة تتضمن إنشاء 60 صومعة حقلية في مختلف محافظات الجمهورية، بسعة تخزينية 10 آلاف طن للصومعة الواحدة على أن تكون تلك الصوامع في مناطق الإنتاج بهدف خفض تكاليف النقل و الوقود .

و أضاف باسيلي أنه سيتم زيادة السعات التخزينية لعدد من الصوامع في الصعيد لتصبح 90 الف طن بدلا من 30 الف طن، كما أنه يتم حاليا التنسيق مع هيئة السكك الحديدية و هيئة النقل النهري للربط مع صومعة دندرة بمحافظة قنا .

و لفت باسيلي الي أن الصوامع الموجودة حاليا تكفي حجم تداول القمح في مصر، مشيرا إلي أن الذروة في موسم القمح المحلي مما نحتاج الي الاحتفاظ بكمية من القمح المستورد تكفي للاستهلاك الخاص بمنظومة الخبز المدعم .

من جانبه قال الدكتور أشرف صادق رئيس القطاعات الهندسية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، أن الشركة تعمل علي تخزين القمح الخاص بمنظومة الخبز المدعم و يتبعها الشركة العامة للصوامع و لها عدد من الصوامع في الموانئ، إضافة إلي 3 صوامع داخلية في شبرا و إمبابة و العامرية ، لافتا إلي أن الصوامع الحكومية قائمة على أحدث تكنولوجيا التخزين في العالم .

و أضاف صادق أن صوامع المنحة الإماراتية البالغ عددها 25 صومعة منهم 22 صومعة في الشركة القابضة مجهزة بمختلف عوامل الأمان، مؤكدا أنه لا توجد صومعة تعمل بدون أن تكون منظومة سحب الأتربة تعمل و الحساسات تعمل أيضا للتأكد من درجة الحرارة داخل الصومعة .

و تابع صادق أن غرفة التحكم داخل الصومعة يوجد بها شاشة توضح درجة الحرارة على ارتفاع كل متر داخل كل خلية في الصومعة ، و الخلية بها 7 كابلات تضم 9 حساسات من الأرض حتي اخر الخلية لحساب درجة الحرارة .

و أوضح أنه في حالة ارتفاع درجة الحرارة داخل أحدي الخلايا يتم ضخ هواء داخل الخلية مرة اخري، من خلال جهاز تهوية بداخل كل خلية .

و أشار صادق الي أن هناك أيضا منظومة مراقبة الكميات إلكترونياً من خلال رادار داخل كل الخلية يظهر كميات القمح بداخل الخلية ، مع إمكانية عرض تاريخ كميات القمح التي تم استقبالها و صرفها بالخلية على مدار عام كامل .

واكد وجود سيطرة كاملة داخل الصوامع و على عمليات الصيانة لكل صومعة و الخلايا الداخلية من خلال جهاز يعمل على إصدار تنبيه على الشاشة الإلكترونية بموعد صيانة الأجهزة الخاصة بالخلايا داخل الصومعة .

و عن تطبيق منظومة التحول الرقمي في صوامع الشركة، قال صادق أن الشركة تتبعها 44 صومعة منهم 22 صومعة تم ميكنتهم طبقا للتحول الرقمي وذلك من خلال تركيب جهاز قياس المخزون ( رادار ) داخل كل خلية في الصومعة الواحدة، و يتم تركيب الجهاز داخل الصوامع المتبقية ال 22 الأخري .