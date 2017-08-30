باسم مرسي يعتذر والزمالك يتراجع عن إيقافه

- اللاعب يسافر مع الفريق للأردن لملاقاة الفيصلي علي المصري أكد طارق يحيى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن باسم مرسي مهاجم الفريق اعتذر عما بدر منه بعد مباراة الفريق الودية أمام الرائد السعودي، للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وأشار يحيى إلى أن باسم مرسي أكد أنه

– اللاعب يسافر مع الفريق للأردن لملاقاة الفيصلي



علي المصري

أكد طارق يحيى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن باسم مرسي مهاجم الفريق اعتذر عما بدر منه بعد مباراة الفريق الودية أمام الرائد السعودي، للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأشار يحيى إلى أن باسم مرسي أكد أنه يمر بحالة نفسية سيئة، بعد غيابه عن التهديف مع الفريق في الفترة السابقة.

وكشف المدرب العام، أن مجلس إدارة الزمالك، قرر رفع قرار الإيقاف عن باسم مرسي، وسيسافر مع الفريق للأردن لمواجهة الفيصلي، ولكن عقوبة النادي المالية المقدرة بـ300 ألف جنيه مستمرة.