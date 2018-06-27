باسم مرسى على مشارف الدورى اليونانى

على المصرىيعقد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الآن مع مسؤولي نادي لاريسا اليوناني، لإنهاء صفقة إعارته لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بنية البيع، مقابل تمديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين.وينهى مرسي، خلال الجلسة كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للفريق اليونانى،

على المصرى

يعقد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الآن مع مسؤولي نادي لاريسا اليوناني، لإنهاء صفقة إعارته لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بنية البيع، مقابل تمديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين.

وينهى مرسي، خلال الجلسة كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للفريق اليونانى، بعد موافقة مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على أن يسافر اللاعب خلال أيام إلى اليونان، بعد إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالسفر بالقاهرة، من أجل الخضوع للفحص الطبي في لاريسا، والتوقيع على عقود انتقاله لصفوفه، وتقديمه بشكل رسمي لوسائل الإعلام اليونانية.

