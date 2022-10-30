باسم كليلة: ننادي بإنشاء المجلس القومي لتصدير العقار

قال دكتور باسم كليلة؛ رئيس مجلس إدارة شركة كليلة للمعارض والمؤتمرات، أن شركة كليلة من أوائل الشركات. التي نادت بمفهوم التصدير العقاري؛ وإنشاء المجلس القومي لتصدير العقارات.

وأضاف كليلة، خلال كلمته بالجلسة الثالثة لمؤتمر التطوير العقاري السادس، أن مصر تقريبًا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم ببيع الوحدات غير كاملة التشطيب.

وتابع أنه على الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في مختلف القطاعات؛ خاصة قطاع النقل و القطاع السياحي؛ إلا أن هناك تقصير فيما يخص التسويق لتلك المجهودات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كليلة للمعارض والمؤتمرات؛ على ضرورة تعزيز دور التسويق وإظهار الإنجازات التي تصنعها الدولة، مما يؤدي إلى خلق فرص ومساحة أفضل للتصدير العقاري.

وتناقش الجلسة الثالثة من المؤتمر ملف تصدير العقارات، نتيجة التبعات السلبية تحت عنوان “كثير من الضجيج …. قليل من النتائج”

جاء ذلك بحضور المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، والمهندس علاء خضر العضو المنتدب لشركة سكوب للتطوير العقارية.

و كذلك حضور باسم الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة إتقان، والمهندس مصطفى محسن العضو المنتدب والمدير العام لشركة إيچي مابس المنصات العقاريه الافتراضيه.