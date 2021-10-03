باسم فيجو لـ«المال»: قرار منع الغناء بفلاشة لم يؤثر علينا .. ومنتج موسيقي يعلق على الأمر

مؤكدا أنه ليس لديه أي مشكلة أن يغني بدون فلاشة ويقدم أغنيات طربية على المسرح

غرّمت نقابة المهن الموسيقية المطرب أحمد سعد بمبلغ 20 ألف جنيه مؤخرًا، وأنذرته بعدم تكرار الغناء على الفلاشة «بلاى باك»، بعد إحيائه حفلا غنائيا بـ4 أفراد فقط، ولغنائه بطريقة «بلاى باك» التى أوقفت النقابة الغناء بها فى قرار صادر لها مؤخرًا.

وأكدت النقابة أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة «بلاى باك»، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدى على المسرح، بحد أدنى 8 عازفين.

وأشارت إلى أن المطرب أحمد سعد أول من طبق عليه هذا القرار، بعد إحيائه حفلا بالساحل الشمالى يوم مؤخرا بطريقة البلاى باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفى الإيقاع، وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، الذى تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء فى تطبيق قرارات النقابة، وأوضحت أنه فى حال التكرار سيتم إحالة «سعد» لمجلس التأديب الذى له كافة الصلاحيات طبقًا للقانون.

كما قامت النقابة بمنع التعامل مع عفروتو ومروان موسي وريشا وكوستا ومحمود معتمد حيث أنهم ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية.

وأكد هاني شاكر في بيان رسمي على أن الخماسي الغنائي لم يحصلوا على تصاريح بالغناء وحذرت النقابة من التعامل معهم، بعدما خالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

وأكدت النقابة على إبلاغ كافة الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة، وذلك استكمال في متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرار منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم.

باسم فيجو: أستطيع أن أغني طربًا على المسرح وكذلك بفلاشة والقرار لم يؤثر علينا

أعرب الموزع الموسيقي باسم فيجو أحد أعضاء فرقة الدخلاوي الشهيرة للمهرجانات للمال أن : المهرجانات تقسم لنوعين الأول يستطيع أن يقدم الغناء على المسرح طرب وبفرقة موسيقية بدون فلاشة، لذلك هذا القرار لن يؤثر عليه في شيء، والنوع الثاني لا يمكن أن يغني بدون فلاشة لذلك القرار سيكون مؤثرا جدا عليه.

وأكد أنه ليس لديه أي مشكلة أن يغني بدون فلاشة ويقدم أغنيات طربية على المسرح لكن كل حفل غنائي له أجر معين بالنسبة لفرقته “الدخلاوية”، لافتا إلى أن سعره مختلف تماما عن غيره في السوق فاي مطرب مهرجانات آخر غير الدخلاوية لو غنى بدون فلاشة على المسرح فسيخسر ماديا كثيرا، لأنه يحصل على 30 ألف جنيه مثلا لو غنى بفلاشة وهذا الأجر يتم خفضه للنصف لو غنى بفرقة موسيقية.

وأشار الدخلاوي إلى أن قرار منع الغناء بفلاشة الذي أصدرته نقابة الموسيقيين، مطبق على الغناء في الحفلات الموسيقية فقط وليس الأفراح، منوها إلى أنه وفرقته الموسيقية ملتزمين بتطبيقه تماما في أي حفل سيقدمونه الفترة المقبلة للجمهور.

وأكد باسم فيجو أيضا ان قرار منع الغناء الذي أصدرته النقابة مؤخرا ليس مطبق على فرقة الدخلاوية ، بل طبق على اسماء معينة من مغني المهرجانات فقط .

هاني محروس : القرار يحتاج لاعادة دراسة من صناع الموسيقى وليس له أثرا كبيرا

وأوضح المنتج الموسيقي هاني محروس أن قرار منع الغناء بفلاشة لن يكون له تاثيرا كبيرا في الساحة الغنائية سواء بالايجاب أو السلب ، لان المطرب الجيد لايحتاج لمثل هذا القرار ليقدم موسيقى مميزة للجمهور على المسرح مع فرقته الموسيقية ، ولا الصوت الردئ الذي لايملك الموهبة الحقيقية يستطيع تقديم اغنيات على المسرح ب8 موسيقيين بصورة جيدة .

ولفت إلى أن ميزة هذا القرار انه يساهم فقط في تشغيل العازفين او الموسيقيين الذين كانوا لايعملون بسبب اعتماد اغلب الاصوات على الفلاشة في حفلاتهم والغناء بطريقة ” بلاي باك” نوعا ما ، لاسيما ان مطربي المهرجانات مثلا لايمكنهم الغناء بدون الفلاشة وكذلك مطربي الراب في مصر او العالم معروفين بانهم يغنون بطريقة الكترونيك لذلك لايمكن ان يكون مطرب الراب على المسرح معه 8 موسيقين كما نص قرار نقابة الموسيقيين مؤخرا .

وتابع محروس أن هذا القرار يحتاج لدراسة جيدة من الصناع في المجال الموسيقي ، بالاضافة انه لايصح ان يتم محاكمة شخص معين على خطأ وقطع رزقه فجأة لأنه سبب في تشغيل أشخاص آخرين مثل حسن شاكوش الذي تم إيقافه نهائيا، فهو شخص سبب في رزق اخرين كانوا يعملون معه.