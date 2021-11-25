بورصة وشركات

باسم عزب : تدني أسعار أسهم شركات البورصة المصرية مثّل فائدة كبيرة لـ«أكت»

بضغط تأثيرات أزمة الفيروس
أسماء السيد 8:35 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 8:35 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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قال باسم عزب الرئيس التنفيذي بشركة “أكت فاينانشيال”، إن الشركة استفادت بشكل كبير من حالات تدني أسعار أسهم الشركات في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة .

وأشار خلال حواره  ببرنامج “COE level” الذي يُذاع على شاشة ” ALMAL TV – المال تي في” على منصة اليوتيوب والذي يقدمهُ حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال”، إلى أن العديد من الشركات الكبيرة تتداول أسهمها في مستويات متدنية جدًا نظرًا لاستمرار تأزم أوضاع السوق منذ بدء جائحة كورونا .

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وأضاف عزب، أن “أكت” تتعامل من خلال السوق المفتوحة، بالدخول في هياكل ملكية شركات معينة يتم اختيارها وفقًا لعدة محددات ضمن سياسة الشركة الاستثمارية .

ولفت إلي أن نسبة مساهمة “أكت” في الشركات محل الاستحواذ عادة ما يكون بنسب تتراوح بين 10 :30%، موضحًا أن الشركة عادة ما تكون تحالفات للدخول في هياكل ملكية الشركات .

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وتُعد “أكت” واحدة من شركات الاستثمار المباشر العاملة في السوق المحلية، وتم تأسيسها بعام 2015، ويقوم نموذج عملها على الدخول في الشركات المقيدة بشراء حصص من السوق المفتوح .


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بقلم أسماء السيد

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