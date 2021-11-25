باسم عزب : تحالف «أكت» لم يصل لقرار في صفقة «سوديك – الدار» والتخارج الكلي أحد الخيارات المطروحة

قال باسم عزب الرئيس التنفيذي بشركة “أكت فاينانشال”، إن الشركة ومجموعتها المتربطة لم تستقر على أي قرار حتى الوقت الراهن بشأن صفقة “سوديك – الدار”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “COE level” الذي يُذاع على الآن شاشة ” ALMAL TV – المال تي في” على منصة اليوتيوب والذي يقدمهُ حازم الشريف رئيس تحرير جريدة “المال”، إنه من المفترض أن يتم عقد اجتماع بمستهل الأسبوع المقبل بين التحالف لبحث الخيارات المطروحة بشأن الصفقة .

ولفت إلى أن هناك 3 خيارات مطروحة أمام التحالف، إما أن يتم التخارج الكلي أو التخارج بشكل جزئي أو عدم التخارج نهائيًا، موضحًا إلى أن الأمر محير للغاية بالنسبة للمجموعة المرتبطة .

وأوضح أن التخارج الكلي سيكون مرتبط بوجود فرصة بديلة وهو أمر يتم دراستهُ حاليًا، فيما تدرس الشركة أيضًا موقفها التمثيلي حال أنها تخارجت جزئيًا .

فيما أشار إلى أن البقاء في الشركة، سيدفع لمقارنة العائد المحقق من الاستثمار في سوديك بالعوائد الأخرى حال دخولها في كيانات جديدة .

وقال إن تحالف “أكت” يضم كلا من «كونكريت بلاس» و«حسن علام العقارية» وتُقارب حصتهم بـ”سوديك” حوالي 18% .

وكان قد تم تقديم عرض شراء فى منتصف سبتمبر الماضى من قبل تحالف مكون من شركتى الدار فنتشرز إنترناشونال هولدنجيز، وجاما فورج، يستهدف شراء 320.5 مليون سهم، تمثل %90 من أسهم سوديك كحد أقصى، أو %51 كحد أدنى بسعر نقدى 20 جنيهًا للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية «سوديك» وفقًا لآخر نموذج إفصاح صدر فى أكتوبر الماضى، بواقع %17.16 لشركة أكت ومجموعاتها المرتبطة، و%13.75 لـ«العليان السعودية»، و%9.85 لـ«وليد أبانمي» ومجموعته المرتبطة، و%8.9 لصالح RA SIX HOLDING LIMITED ، و7.15 % لـ«ريمكو إنفست»، و%4.9 لـ«إيكويتى القابضة»، والباقى أسهم حرة التداول.