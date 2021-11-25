بورصة وشركات

باسم عزب : تحالف «أكت» لم يصل لقرار في صفقة «سوديك – الدار» والتخارج الكلي أحد الخيارات المطروحة

بصدد عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل للبت في الأمر
أسماء السيد 8:07 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 8:07 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال باسم عزب الرئيس التنفيذي بشركة “أكت فاينانشال”، إن الشركة ومجموعتها المتربطة لم تستقر على أي قرار حتى الوقت الراهن بشأن صفقة “سوديك – الدار”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “COE level” الذي يُذاع على الآن شاشة ” ALMAL TV – المال تي في” على منصة اليوتيوب والذي يقدمهُ حازم الشريف رئيس تحرير جريدة “المال”، إنه من المفترض أن يتم عقد اجتماع بمستهل الأسبوع المقبل بين التحالف لبحث الخيارات المطروحة بشأن الصفقة .

اقرأ أيضا  نايل سيتي توافق بإجماع المساهمين على خطة توفيق الأوضاع دون العمر القانوني

ولفت إلى أن هناك 3 خيارات مطروحة أمام التحالف، إما أن يتم التخارج الكلي أو التخارج بشكل جزئي أو عدم التخارج نهائيًا، موضحًا إلى أن الأمر محير للغاية بالنسبة للمجموعة المرتبطة .

وأوضح أن التخارج الكلي سيكون مرتبط بوجود فرصة بديلة وهو أمر يتم دراستهُ حاليًا، فيما تدرس الشركة أيضًا موقفها التمثيلي حال أنها تخارجت جزئيًا .

اقرأ أيضا  «فاليو» تتلقى خطابات من الشركات تمهيدا لرفع أسعار المنتجات

فيما أشار إلى أن البقاء في الشركة، سيدفع لمقارنة العائد المحقق من الاستثمار في سوديك بالعوائد الأخرى حال دخولها في كيانات جديدة  .

وقال إن تحالف “أكت” يضم كلا من «كونكريت بلاس» و«حسن علام العقارية» وتُقارب حصتهم بـ”سوديك” حوالي 18% .

وكان قد تم تقديم عرض شراء فى منتصف سبتمبر الماضى من قبل تحالف مكون من شركتى الدار فنتشرز إنترناشونال هولدنجيز، وجاما فورج، يستهدف شراء 320.5 مليون سهم، تمثل %90 من أسهم سوديك كحد أقصى، أو %51 كحد أدنى بسعر نقدى 20 جنيهًا للسهم.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تتباين الثلاثاء وسط صعود عوائد سندات الخزانة

ويتوزع هيكل ملكية «سوديك» وفقًا لآخر نموذج إفصاح صدر فى أكتوبر الماضى، بواقع %17.16 لشركة أكت ومجموعاتها المرتبطة، و%13.75 لـ«العليان السعودية»، و%9.85 لـ«وليد أبانمي» ومجموعته المرتبطة، و%8.9 لصالح RA SIX HOLDING LIMITED ، و7.15 % لـ«ريمكو إنفست»، و%4.9 لـ«إيكويتى القابضة»، والباقى أسهم حرة التداول.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

بورصة السعودية تتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام

محمد عبد السند 7:52 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 25-11-2021

رجب عزالدين 7:52 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

«القاهرة للاستثمار» تدخل فى شراكة مع «مصر السيادي» باستثمار مبدئى 350 مليون جنيه

رجب عزالدين 6:02 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

السويدي إليكتريك توقع 3 عقود فى الكويت بقيمة 1.06 مليار جنيه

رجب عزالدين 5:12 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

هيرميس تطلق نسخة مطورة من منصة التداول الإلكتروني «EFG Hermes One» في السوق المصرية

مصطفى طلعت 5:10 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

أبو قير للأسمدة : قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة إيجابي على إيرادات وأرباح الشركة

رجب عزالدين 4:07 م, الخميس, 25 نوفمبر 21