باسم الشربيني: التصدير العقاري كثير من الضجيج قليل من الإنجاز

قال باسم الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة إتقان، إن الحديث عن التصدير العقاري يحدث الكثير من الضجيج، ولكن يحقق القليل من النتائج.

وأضاف الشربيني، خلال مؤتمر التطوير العقاري السادس، تحت عنوان: “تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، أنه عند مقارنة مصر مع خريطة التصدير العقاري العالمية، يتضح أن مصر مازالت لم تبدأ، مضيفاً أن ذلك على الرغم من امتلاك مصر لكافة مقومات جذب الاستثمار العقاري.

وأكد أن هدف القطاع ليس جذب المصري المغترب بالخارج، وذلك لاعتباره مستثمر عقاري بالفعل في مصر، ولكن الهدف هو جذب المستثمر الأجنبي.

وأفاد أن ضبط عقود توثيق الوحدات السكانية، من أهم العوامل التي يهتم بها المستثمر الأجنبي، مشددًا على أهمية التنسيق والدمج بين جميع القطاعات لخدمة القطاع والحث على تشجيع التصدير العقاري.