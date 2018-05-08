باسل رحمى: نسعى لافتتاح 30 فرعًا لسندة خلال 3 سنوات

سنركز على الصعيد والزقازيق وطنطا.. والقانون يحمى العميل والشركات والجمعياتأحمد الدسوقىقال باسل رحمى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة سندة للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة تسعى لافتتاح 30 فرعًا خلال الـ3 سنوات المقبلة.وأكد، خلال كلمته باحتفالية إطلاق الشركة المملوكة لل

سنركز على الصعيد والزقازيق وطنطا.. والقانون يحمى العميل والشركات والجمعيات





أحمد الدسوقى

قال باسل رحمى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة سندة للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة تسعى لافتتاح 30 فرعًا خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأكد، خلال كلمته باحتفالية إطلاق الشركة المملوكة للبنك العربى الأفريقى وصندوق سند الألمانى، أن الشركة ستركز فى الصعيد، خاصة فى محافظة سوهاج، بالإضافة إلى مدينتى الزقازيق وطنطا، مؤكدًا أن سندة تسعى لتكون فى صدارة القطاع.

وأشاد بالقانون الخاص بالتمويل متناهى الصغر، مؤكدًا أنه ينظم القطاع ويحمى العملاء والشركات والجمعيات، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه بحاجة ماسّة لتعديلات.