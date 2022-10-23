باسل السيسى: تكلفة العُمرة فى العرض السعودى تصل إلى 16 ألف جنيه

قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن تكلفة العمرة وفقا للعرض الذى أعلن عنه وزير الحج السعودى تصل إلى 16 ألف جنيه وليس 4400 وذلك عقب إضافة تكلفة رسوم الطيران والوجبات وباركود بوابة العمرة المصرية.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودى توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن أن سعر باقة العمرة شاملة الإقامة على منصة «نسك» الإلكترونية تصل إلى 4400 جنيه، دون تذاكر السفر، موضحاً أن المملكة أطلقت المنصة نهاية سبتمبر الماضى لحجز برامج العمرة إلكترونيًّا وإنهاء التأشيرات والإجراءات للراغبين فى الحج أو العمرة.

وأضاف «السيسى» لـ «المال» أن متوسط سعر تذكرة الطيران يبلغ 7 آلاف جنيه فى ظل زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع حجم الطلب، منوها بأن سعر الباقة السعودية لا يشمل أيضًا مبلغ ‏3200 جنيه تمثل رسوم باركود بوابة العمرة.

وأوضح أن سعر العرض عبر المنصة يصل إلى 5400 جنيه، ويشمل التأشيرة والإقامة لمدة 5 ليال فقط فى فندق بمكة يبعد عن الحرم بمسافة تزيد عن 3000 متر، بالإضافة إلى المبيت فى غرف رباعية، وتوفير انتقالات من وإلى الفندق والمطار.

وأشار إلى أن سعر الباقة المُعلنة لا يشمل الانتقالات الداخلية ولا أى مزارات خاصة بالمدينة المنورة، كما أنه لا يشمل تذاكر الطيران «ذهاب وعودة» بجانب عدم شموله الوجبات.

وقال إن شركات السياحة المصرية على استعداد لتنفيذ هذا العرض بنفس التكلفة المشار إليها، مؤكدًا أن المعتمر المصرى لن يقبل بهذا البرنامج، إذ لا يُفضل أن يقيم بمكة المكرمة لمدة خمسة أيام فقط بمسافة تبعد عن الحرم بنحو 3 – 4 كيلو مترات.

ولفت إلى أن المعتمر المصرى يرغب فى زيارة المدينة المنورة والحرم النبوى، الأمر الذى يتسبب فى ارتفاع التكلفة فى البرامج التى تقدمها شركات السياحة المصرية عن نظيرتها فى العرض السعودى.

ونوه بأن باقة العمرة السعودية لا تشمل أيضًا وجود مشرفين لمتابعة المعتمرين أثناء تأدية المناسك، مشيرا إلى أنه فى حال رغبة المعتمر فى زيارة المدينة المنورة والإقامة بفنادقها سيتحمل نحو 6000 جنيه اضافية بخلاف إلى 1500 جنيه للانتقالات الداخلية من والى (مكة والمدينة وجدة) لمدة 5 أيام أخرى.