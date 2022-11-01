باسل الحيني: «مصر القابضة للتأمين» تنفذ أضخم مشروع للتطوير المؤسسي

كشف باسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر القابضة للتأمين عن نجاح شركات المجموعة فى تنفيذ أضخم مشروع للتطوير المؤسسى متزامن مع التحول الرقمى لشركات المجموعة يضع على قائمة اولوياته تنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الأساس بالشركات عبر الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الإدارية والبيعية وإعداد صف ثان وثالث مؤهل لقيادة الشركات مستقبلا، وأن هذا التطور المؤسسى يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.

مصر القابضة للتأمين تحقق إنجازات قوية فى جميع المجالات

أكد الحيني أن شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين حققت إنجازات قوية فى جميع المجالات رغم التحديات التى تواجه الاقتصاديات العالمية والمحلية، ويرجع ذلك لاهتمامنا بالنواحي الفنية لإدارة أنشطة الشركات التابعة فى (التأمين والاستثمار والعقارات) والتعامل باحترافية مع الأزمات، إضافة لتضافر جهود العاملين والإدارة معاً من أجل تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة وفى مقدمتها مواصلة الريادة فى المنطقة والمساهمة الفعالة فى نمو الاقتصاد القومى.

وأضاف أن مسئوليتنا تجاه الدولة وهي المالك لرأس المال تحتم علينا أن نستهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية ومعدلات النمو للشركات التابعة للمجموعة.

80 مليار جنيه استثمارات المجموعة

وأوضح الحيني أن المجموعة نجحت في تنفيذ إستراتيجية متكاملة ونشطة لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ترتب عليها تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة المصرية، تدار بفعالية واحترافية طبقاً للرؤية المطبقة منذ أكثر من أربع سنوات بنتائج ممتازة تليق بأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.

وأعلن أن شركات المجموعة حققت طفرة كبيرة فى توطيد استخدام التكنولوجيا ، وتطبيق منظومة متكاملة لنظم المعلومات على أعلى مستوى لخدمة عملاء المجموعة وتقديم أفضل المنتجات التأمينية وآليات تسويقها بما يتوافق مع متطلبات العملاء الباحثين عن الادخار والاستثمار بجانب التغطية التأمينية، إضافة للتركيز على الآليات الترويجية للمنتجات التأمينية لتواكب التطورات العالمية والتكنولوجية فى صناعة التأمين.

طرح “مصر لتأمينات الحياة” فى البورصة هدف قومى

وأضاف الحينى أن قرار لجنة الطروحات الحكومية بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة أصبح هدفا قوميا تسعى المجموعة لتنفيذه بنجاح بالتعاون مع كافة الأطراف المشاركة بما فيها الوزارات المعنية والصندوق السيادى وتحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء، ويدعم هذا النجاح المرتقب كون الشركة على قمة شركات تأمينات الحياة فى سوق التأمين فى مصر بما تملكه من مقومات تكنولوجية متقدمة وعناصر بشرية مدربة ومتميزة على أعلى مستوى وحصة سوقية ومعدل نمو يقود الشركة الى مستقبل زاهر بالنتائج والانجازات فى جميع الانشطة التأمينية والاستثمارية.

كما تواصل شركة مصر للتأمين مسيرتها الناجحة فى إنجاز التحول الرقمى بها وتربعها على قمة سوق تأمينات الممتلكات فى مصر من خلال تقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها وتوظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة فى معظم الانشطة التأمينية.

كما نوه باسل الحيني للأهمية التي توليها مجموعة مصر القابضة للتأمين لتنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، وأيضاً تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها لمصدر للعائد المجزي.

وفي مجال التصنيف الائتماني نجحت شركات التأمين التابعة “شركة مصر للتأمين” و”شركة مصر لتأمينات الحياة” في الحفاظ على التصنيف الائتماني لهذا العام من مؤسسة التصنيف العالمية A.M. Best عند مستوى ++B للتصنيف المالي FSR و bbb للتصنيف الائتماني ICR مع نظرة مستقبلية “مستقرة ” لكلا التصنيفين. وهذا تأكيد على ريادة شركات التأمين التابعة للمجموعة لسوق التأمين المصري.

وأشار إلى النجاح الذى تم خلال هذا العام في رفع تصنيف القوة المالية “المحلى” National Insurer Financial Strength (IFS) لشركة مصر للتأمين من مؤسسة فيتش من مستوى AA (egy) الى مستوى AA+ (egy). أخذاً فى الإعتبار قوة ومتانة المركز المالى للشركة الأم “شركة مصر القابضة للتأمين”.

باسل الحينى العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين

واختتم الحيني أنه رغم الظروف الدولية الصعبة التى يمر بها العالم، تعاظمت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية.

وتوقع أن تستمر المجموعة فى دعم الخزانة العامة بقوة فى العام المالى المنتهى فى 30/6/2022 بعد أن كانت تلك المساهمة فى العام الماضى مبلغ 4,5 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات)، مذكراً أن الأرباح الموزعة للدولة كانت في عام 2018 مبلغ 750 مليون جنيه فقط .

انعقدت أمس الإثنين الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسـة باسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.