باسل الحيني: طرح 25% من أسهم «مصر لتأمينات الحياة» فى البورصة خلال النصف الثانى من 2022

كشف باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، أنها تعتزم طرح 25 % من أسهم شركتها التابعة «مصر لتأمينات الحياة» فى البورصة خلال النصف الثانى من عام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»،

وقال: في البداية كانت كلاً من مصر للتأمين ومصر لـامينات الحياة ضمن برنامج الطروحات الحكومية ووزير الأعمال (هشام توفيق) سألني حينها أي الشركتين يجب إدارجهما في الطروحات فكانت إجابتي واضحة وقاطعة ه مصر لتامينأت الحياة “.



وكشف أنه من أنصار سرعة الطرح وعدم الانتظار قائلاً : “شغالين بسرعة لإتمام جاهزية إجراءات الطرح وأتوقع أنه بحلول يونيو 2022 سيكون طرح 25% ستكون جاهزة للطرح”.



وأشاد بتجربة نجاح طرح ” إيه فاينناس”، قائلاً : “سعيد جداً بتجربة إيه فاينناس خاصة أن البورصة كانت تعاني من تدني من تدي مستوى التداول والذي كان يعتمد فقط على الافراد لكن بطرح إيه فاينناس اعاد فكرة المؤسسات وتواجدها”.



وتوقع أن يحقق طرح مصر لتأمينات الحياة ذات النجاح الذي جناه طرح إيه فاينناس قائلاً : ” أتوقع نجاحاً مدوياً كما حدث في تجربة إيه فاينناس “

وأوضح أن شركة مصر لتأمينات الحياة شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً مذهلاً حيث كانت قبل سنوات قليلة تحقق 4 مليون جنيه بين عامي 2013-2014 أرباح سنوية وقفزت إلى مليار ونصف كأرباح حالياً كشأنها شأن كثير من الشركات تعمل بمنظومة قديمة لكن أنفقت مايربو من نصف مليار جنيه على التطور التكنولجي خلال السنوات السابقة”.



تابع : ” أنفقت 500 مليون جنيه على التحول التكنولوجي وتستردت هذه النفقات في عام واحد عبر عقد واحد للتأمين البنكي أبرم مع البنك الأهلي المصري بالاضافة لخطواتها الثابتة في التطوير المؤسسي بالاضافة للاستثمار في الموارد البشرية بما يجعلها تملك من الجذابية مايؤهلها للطرح”.



وأوضح أن طبيعة شركة مصر لتأمينات الحياة أكثر جاذبية لمستثمر البورصة قائلاً : ” مستثمر البورصة مستثمر طويل الأجل”.



وكشف أن تطوير شركة مصرللتأمين لم يكن بنفس مستوى مصر لتأمينات الحياة وتأخرت كثيراً عن ركب التطوير قائلاً : “عقبات فرضت عليها قزمت من تطويرها ولذا تأخرت عن شقيقتها مصر لتأمينات الحياة ومن ثم كان القرار سريعاً بطرح مصر لتأمينات الحياة ضمن برنامج الطروحات الحكومية “.