باسل الحيني : تباطؤ الإجراءات أكبر تحدٍ ضد شركات التأمين

أشار باسل الحيني؛ العضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إلى أن تباطؤ الإجراءات وسن القوانين يعد هو التحدي الأكبر لشركات التأمين.

وأضاف خلال المؤتمر السنوي للاستثمار في الرعاية الصحية إلى أن الاستثمار في النشاط الصحي سوف يتغير تمامًا في حال اختلاف البيروقراطية الإدارية في كثير من أركان الجهات التي تتعلق بنشاط التأمين.

وأوضح العضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، أن الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة في جهات التأمين المصرية هي السبيل لانتعاش الجهات الإدارية المتعلقة بالقطاع، وبذلك يكون التحول الرقمي هو الحل الأمثل إلى تسريع خطى الإجراءات القانونية اللازمة.