باسل الحيني: القابضة للتأمين تطلق مبادرة لتمكين المرأة في القطاع والمشاركة بمنتدي الخمسين دليل

قال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصر القابضة للتأمين ، أن شركته تسعي لدعم وتمكين المرأة في كافة القطاعات ، خاصة في قطاع التأمين.

وأشار إلي أن القابضة للتأمين، أعلنت عن إطلاق مبادرة حقيقية لتمكين المرأة في القطاع حتى يتسنى لها التمثيل الأفضل، مؤكدًا أن تمكين المرأة يُعد أحد ركائز نمو وتحول شركات مصر القابضة للتأمين إلى مجموعة مالية غير مصرفية متكاملة.

وأوضح الحيني، أن مشاركة مصر لتأمينات الحياة -إحدى الشركات التابعة للقابضة- في فعاليات أول مائدة مستديرة يعقدها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً تحت عنوان “المرأة المصرية في مجالس الإدارة”، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس القومي للمرأة، دليل علي هذا التوجه – يقصد تمكين المرأة في قطاع التأمين-.

من ناحية أخري، قال بيان صادر من مصر لتأمينات الحياة، أن الشركة شاركت بثلاث من القيادات النسائية في المائدة المستديرة لمنتدي الخمسين ، في إطار دورها الفعّال في دعم وتمكين المرأة المصرية ودورها الحيوي في تجربة مصر الاقتصادية والنجاحات التي حققتها في سبيل الاستقرار المالي والمجتمعي.

وتضم قائمة القيادات النسائية الثلاث، كلًا من ، أمنية النصيري عضو مجلس إدارة ، من ذوي الخبرة ، بشركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية ، وعضو لجنة الهوية المؤسسية والعلامة التجارية بشركة مصر لتأمينات الحياة، و بسنت الجمل، رئيس قطاع المشروعات وتميّز الأعمال، و نهال كمال، عضو مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية ، وعضو لجنة المخاطر من ذوي الخبرة.

وشارك في المائدة المستديرة ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

من جهته، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصر لتأمينات الحياة، أن شركته تؤمن بدور المرأة في مختلف الوظائف ، بما في ذلك المراكز القيادية ، لقدرتهن علي تحقيق النجاح والتقدم الملموس.

اضاف، أن مصر لتأمينات الحياة، تحرص علي ضم مجموعة متميزة من القيادات النسائية الشابة من ذوي الخبرة مما يساهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق المصري وإفريقيا.

أمنية النصيري:رغم إهتمام القيادة السياسية بالمرأة إلا أن نسبة مشاركة السيدات في المناصب القيادية ضئيلة

وشددت أمنية النصيري ، على أهمية دور المرأة في مجالس الإدارة والنجاحات والإنجازات التي تحققها الشركات والمؤسسات التي تقودها المرأة، لافتة إلي أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، يتوجب على متخذي القرار تطوير وإقرار تشريعات جديدة لتعزيز دور المرأة وتأثيرها في الاقتصاد والمجتمع.

ولفتت النصيري، إلي أنه على الرغم من إهتمام القيادة السياسية والحكومة ، بالمرأة ، ودورها في بناء المجتمع سياسيًاً واقتصاديًاً وإجتماعيًاً، إلا أن نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية لا تزال ضئيلة.

بسنت الجمل:ضرورة تغيير ثقافة المجتمع بإبراز دور المرأة في المراكز القيادية

وبدورها، شددت بسنت الجمل ، علي أهمية السعي لتغيير ثقافة المجتمع، من خلال إبراز دور المرأة في المراكز القيادية داخل المؤسسات وبخاصة للفتيات في المدارس والجامعات، من خلال تنظيم زيارات ميدانية ، وإقامة حوار فعّال مع الفتيات من منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، والسيدات في مراكز القيادة ، ورائدات الأعمال لحثهم على السعي للوصول إلى المراكز قيادية واتخاذ القدوة والمثل الأعلى من الناجحات، مشيرة إلى أهمية ذلك في القرى والمحافظات على وجه الخصوص ، نظرًا لندرة القيادات نسائية.

نهال كمال:مناقشة الموضوعات المرتبطة بالمساواة بات أمرًا هامًا

وقالت نهال كمال، أن مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ، فيما يتعلق بتبوُّء المراكز القيادية، بات أمرًا هامًا، مع ضرورة إلقاء الضوء على ما حققته المرأة المصرية من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدة على أهمية إيجاد الآليات اللازمة لإزالة كافة العقبات أمام السيدات في الترقي إلى المناصب العليا، واكتساب مجموعة المهارات والخبرات اللازمة للحصول على الترقيات الإدارية والمنافسة على مناصب مجالس الإدارة.

ومن المعروف، أن شركة مصر لتأمينات الحياة ، تسعى لتطوير بيئة العمل لتناسب السيدات، ومن ضمن جهودها في تحقيق ذلك الهدف ، توفير الفحص المجاني لجميع العاملات بالشركة لأمراض السرطان ، التي قد تصيب السيدات، بالإضافة الي إنشاء دار حضانة لرعاية أبناء الموظفات ، لمساعدة الأمهات اللاتي لديهن أطفال في سن الحضانة للعودة إلى العمل بعد الولادة.

وتهدف المائدة المستديرة التي نظمها منتدي الخمسين، للإستفادة من خبرات كافة الأطراف الفاعلة، لتبادل الأفكار ، والمقترحات ، وبحث المبادرات اللازمة لزيادة تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارة المؤسسات، فضلاً عن طرح ومناقشة العوائق والتحديات التي تحول دون مشاركة المرأة في مجالس إدارات المؤسسات، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة عدد السيدات في مجالس إدارة الشركات وأثر ذلك على الأداء التشغيلي والمالي والاقتصاد المصري بشكل عام.