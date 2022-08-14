باسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى للمجموعة:«مصر القابضة للتأمين» تواصل التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية

◗❙ تنفيذ خطة للتطوير المؤسسى والتكنولوجى وضخ استثمارات جديدة فى «التعليم» و«الصحة»

◗❙طرح «مصر للحياة» يتماشى مع توجهات الدولة فى مشاركة القطاع الخاص والعام

◗❙اقتحام ريادة الأعمال عبر «مزارع» و نترقب القانون الجديد لتأسيس شركة «طبى متخصصة»

◗❙إقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين

◗❙نصيب الحكومة من ربحية المجموعة 2.25 مليار

◗❙ 133.5 مليار جنيه استثمارات مستهدفة فى 2022/ 2023

◗❙زيادة حجم الأقساط إلى 22 مليارا بنمو %25 ورفع صافى الأرباح إلى 5.8 مليار

قال باسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن تقرير مجلس الإدارة الخاص بمشروع الموازنة التقديرية للمجموعة للعام المالى 2022/ 2023 يستهدف تحقيق طفرة كبيرة فى معدلات النمو والأرباح وزيادة الحصة السوقية للشركات لتفوق النسب الموجودة فى سوق التأمين المصرى، وبما يليق بمكانة المجموعة ويعزز دورها الحيوى فى مصر والمنطقة العربية والأفريقية من خلال الإستراتيجية الطموح التى وضعت منذ أربع سنوات لتطوير الشركات التابعة فى جميع الأنشطة.

وأضاف أن مشروع الموازنة يؤكد استمرار طموح المجموعة لمواصلة تفوقها محليا وإقليميا على الرغم من تأثيرات الأزمة العالمية التى ضربت العالم بأسره وخلفت أوضاعا اقتصادية صعبة، لافتا إلى تعامل شركته مع تلك الأزمة بفكر جديد مبتكر ومتطور مكنها من عبورها والحفاظ على قوتها الفنية والمالية.

وأشار إلى أن الموازنة اشتملت فى مجال النشاط التأمينى على استهداف مواصلة التطوير والتحديث المستمر للخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال ابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء، والجهاز التسويقى وقنوات الاتصال المتعددة والحديثة بما يتماشى مع متطلبات العصر، وتحقيق المزيد من الإنجازات فى جميع المجالات بفضل تنفيذ خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى والتكنولوجى والتى أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير مستويات الأداء فى جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، مما ساعد على تعزيز اعتلاء المجموعة القمة فى مجالها فى السوق المصرية وتعزيز مكانتها المتميزة محليا وإقليميا.

ولفت إلى أنه فى مجال الاستثمارات المالية، نجحت شركته فى أن تصبح من أهم الجهات الجاذبة للاستثمار فى مختلف مجالات الاقتصاد من خلال تنفيذها سياسات استثمارية تقوم على التنوع فى الأنشطة الاستثمارية التى تقود النمو الاقتصادى ، كما ساهمت فى استثمارات تعزز الاقتصاد الأخضر، منها حصة %30 فى تأسيس شركة إنشاء وإدارة محطات شحن للسيارات الكهربائية فى مصر.

وأوضح أن المجموعة تسعى للتعاون مع مستثمرين آخرين فى مجالات عديدة من ضمنها التعليم والصحة والخدمات المالية لتكوين شراكات قوية وفعالة فى هذه المجالات لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى، بالإضافة إلى المساهمة فى مشروعات استثمارية متنوعة أخرى فى مجالات مختلفة، بما يخدم رؤية الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد على استثماراتها بالمجموعة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة التى تعد مالك رأس المال وذلك من خلال انتهاج سياسة استثمارية تدار بأسلوب الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة المجموعة مما أدى إلى ارتفاع كبير فى قيمة المحفظة التى تربو على 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة وكذلك ارتفاع عوائدها.

واعتبر «الحينى» أن شركته تسعى إلى أن تكون فى طليعة برنامج الطروحات الخاص بالحكومة من خلال طرح %25 من شركة مصر لتأمينات الحياة لتتماشى مع توجهات الدولة فى مشاركة القطاع الخاص والعام معا للمساهمة فى خطة التنمية الاقتصادية.

وأكد استمرارشركته فى دعم كل ما هو جديد ومفيد للاقتصاد إذ ساهمت فى أول تجربة للرياضة المصرية من خلال حصة رئيسية فى هيكل المساهمين لشركة نادى «غزل المحلة» التى طرحت فى البورصة المصرية بنحو 15 مليون جنيه، كما ساهمت فى أول شركة للشواحن الكهربائية للسيارات، وأخيرا اقتحمت مجال ريادة الأعمال بالمساهمة فى شركة «مزارع».

وأوضح أنه فى مجال تأسيس الشركات الجديدة احتوت الموازنة على رؤية متكاملة للتنوع والتواجد بقوة فى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، تضمنت انطلاق كيانين جديدين للمجموعة فى السوق المصرية، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، و«مصر فاينانس للخدمات المالية» – تعمل فى نشاط التأجير التمويلى والتخصيم- فى السوق، بالإضافة لاستهداف الاستحواذ على شركة فى مجال إدارة التأمين الطبى.

وكشف أن المجموعة تستهدف الدخول فى عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى تشمل التمويل متناهى الصغر Microfinance «» كما أنها فى انتظار صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبى، لكى تتوسع أنشطة المجموعة وتتكامل لتصبح بمثابة نافذة واحدة لحصول العملاء على الخدمات المالية بشكل سهل وسريع ومتميز.

وأضاف أنه فى مجال النشاط العقارى تستهدف المجموعة التى تمتلك محفظة عقارات كبيرة تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى مصر وكذلك المؤسسات الدولية.

واستعرض «الحينى» أهم المؤشرات المالية المستهدفة بموازنة الشركة للعام المالى 2022/ 2023 إذ بلغ إجمالى حقوق المساهمين للمجموعة وشركاتها التابعة 44.8 مليار جنيه مقابل 33.9 مليار محقق فعلى عام 2020/ 2021 وبمعدل نمو قدره %31.9.

وتستهدف الشركة زيادة إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركات المجموعة بنحو 55.2 مليار جنيه فى عام 2022/2023 مقابل 41.2 مليار محققة فعليا فى 2020/ 2021 بزيادة قدرها 14 مليارا وبمعدل نمو قدره 34.1 %.

وتخطط المجموعة وشركاتها التابعة لزيادة حجم استثماراتها إلى 133.5 مليار جنيه فى 2022/ 2023 مقابل 75.7 مليار محققة فعليا فى 2020/ 2021 بزيادة 57.8 مليار وبمعدل نمو قدره 76.3%.

وكشفت موازنة المجموعة أن إجمالى الأقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة لها تبلغ 22 مليار جنيه فى عام 2022/ 2023 مقابل 17.5 مليار محققة فعليا فى 2020/ 2021 بزيادة قدرها 4.5 مليار وبمعدل نمو يبلغ 25.5 %.

وتستهدف شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تحقيق صافى أرباح بموازنة عام 2022/ 2023 قدرها 5.8 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار محققة فى 2020/ 2021 بزيادة تبلغ 1.4 مليار وبمعدل نمو قدره %31.0.

وكشفت الموازنة أيضا أن حصة الدولة من الأرباح المستهدفة للمجموعة فى 2022/ 2023 تقدر بحوالى 2.25 مليار جنيه مقابل 2.15 مليار محققة فى 2020/ 2021 وبمعدل نمو قدره 4.7 %.

كما تستهدف المجموعة تحقيق موارد جارية فى موازنة 2022/ 2023 تبلغ 3.289 مليار جنيه مقابل 2.957 مليار محققة فى 2020/ 2021 وبمعدل نمو قدره %11.2 كما تستهدف تحقيق صافى أرباح قابلة للتوزيع بموازنة عام 2022/ 2023 يبلغ 3.614 مليار جنيه مقابل 3.057 مليار محققة فى 2020/ 2021 بمعدل نمو قدره %18.2.

وجدير بالذكر أن مجموعة مصر القابضة للتأمين هى أكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر، تأسست عام 2006 بغرض إعادة هيكلة قطاع التأمين الحكومى لتكوين كيانين عملاقين عوضا عن شركات عديدة متنافسة، وتركز المجموعة على ثلاثة أنشطة أساسية وهى التأمين وإدارة الأصول المالية والاستثمارية وإدارة الأصول العقارية، وتمتلك 9 شركات تابعة تدعم الرؤية الإستراتيجية وخطط النمو للمجموعة ، وتمتلك محفظة تزيد عن 80 مليار جنيه.