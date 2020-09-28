باستخدام صاروخ «سويوز -2 1.بي».. روسيا تطلق اليوم 22 قمرا صناعيا

صرح بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية وقال إن الصاروخ أطلق الساعة 14.20 يوم 28 سبتمبر بتوقيت موسكو وعلى متنه 3 أقمار صناعية للاتصالات و19 قمرا صناعيا صغيرا

أطلقت روسيا اليوم الإثنين 28 سبتمبر من مطار “بليسيتسك” الفضائى العسكرى، 3 أقمار صناعية من طراز “غونيتس – إم” و19 قمرا صناعيا صغيرا باستخدام صاروخ “سويوز -2 1.بي”.

صرح بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية وقال إن الصاروخ أطلق الساعة 14.20 يوم 28 سبتمبر بتوقيت موسكو وعلى متنه 3 أقمار صناعية للاتصالات و19 قمرا صناعيا صغيرا.

وأضاف أن وحدة التسريع “فريغات” قد انفصلت الساعة 14.30 عن المرحلة الثالثة للصاروخ.

يذكر أن صاروخ سويوز – 2″ يطلق العام الحالى للمرة الرابعة من مطار “بليسيتسك” الفضائي.

وكان قد أطلق الصاروخ من المطار المذكور قبل ذلك فى 22 مايو الماضي.

جدير بالذكر أن هذا العام سيشهد فى نوفمبر المقبل إطلاق صاروخ آخر بأقمار “غونيتس – إم” الصناعية للاتصالات التى تخصص لضمان الاتصالات الدائمة فى مدار الأرض المنخفض وتبادل المعلومات مع منشآت ثابتة ومتحركة وكذلك لإعادة ترحيل الإشارات فى شبكات مختلفة.

المصدر: روسيا اليوم