باستخدام الذكاء الاصطناعي.. جوجل تطور أداة لتحديد الجينات المسببة للأمراض

تستعين شركة “ديب مايند”، التابعة لشركة جوجل، بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحديد التغيرات التي تطرأ على الحمض النووي لدى البشر وتسبب الأمراض، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

ويعتقد العلماء أنهم نجحوا في تحديد 89 % من جميع التغيرات الجينية الرئيسية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تعزيز عمليات تشخيص الأمراض والمساعدة في البحث عن علاجات أفضل.

وقال العالم البارز إيوان بيرني، نائب المدير العام للمختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية، لبي بي سي نيوز إن هذا العمل يعد “تقدما كبيرا”.

وأضاف: “سيساعد ذلك العلماء الذين يجرون تجارب عملية في تحديد أولويات البحث بغية رصد المناطق التي يمكن أن تسبب بمرض”.

وتعمل هذه التقنية عن طريق التحقق من ترتيب المكونات في شرائط الحمض النووي لدى البشر.

وتحتوي جميع الكائنات الحية على حمض نووي، وهو يتألف من أربع تجمعات من المواد الكيمياوية تسمى الأدينين (A)، والسيتوزين (C)، والجوانين (G)، والثايمين (T) . وفي حالة البشر، عندما يتطور الجنين، يجري قراءة ترتيب هذه الحروف لإنتاج البروتينات، وهي اللبنات الأساسية للخلايا والأنسجة التي تشكل أجزاء مختلفة من الجسم.

بيد أنه في حالة وجود ترتيب خطأ لهذه الحروف، ربما بسبب خلل وراثي، فإن خلايا الجسم وأنسجته لا تتكون بشكل صحيح، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض.

وكانت تقنية الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة “ديب مايند”، قد نجحت، في العام الماضي، في تحديد شكل جميع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان تقريبا.