باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الداخلية تطلق خدمة للرد الآلي على استفسارات الخدمات الإلكترونية

أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة للرد الآلي اللحظي على استفسارات المواطنين بشأن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة باستخدام تقنيات الذكاء الاططناعي (Chatbot)، على بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.

وتهدف هذه الخدمة إلى الرد على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً (FAQ) وإتاحة إجاباتها النموذجية لحظياً من خلال الخاصية المشار إليها، بهدف تيسير تقديم العديد من الخدمات أبرزها (الأحوال المدنية – المرور – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل- الحج- الأدلة الجنائية – الإلتحاق بأكاديمية الشرطة – الإلتحاق بمعهد معاونى الأمن – الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة – بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – خدمات أخرى).

وتساهم هذه الخدمة في سرعة الرد على الإستفسارات والشكاوى الخاصة بالجهات الشرطية مقدمة الخدمات الجماهيرية الواردة عبر بوابة الوزارة الرسمية، وقد تم إدراج تلك الإستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين (العربية – الإنجليزية).

على أن يتم الإستفادة من تلك الخدمة عن طريق الدخول على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg) ثم الضغط على شعار الوزارة الموجود أسفل يمين الصفحة والمعنون بتعليق (إضغط هنا للإستفسار عن خدماتنا الإلكترونية والإجابة على أسئلتك)، عقب ذلك يتم كتابة الإستفسار والرد عليه بطريقة آلية بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى ودون أى تدخل بشرى كما يمكن إختيار نوع الخدمة المراد الإستفسار عنها من القائمة المخصصة لذلك.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة، والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك تزامنًا مع توجه الدولة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.