باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الداخلية تطلق خدمة للرد الآلي على الاستفسارات عبر «واتس آب»

أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة للرد الآلي اللحظى على إستفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Chat boot)، عبر تطبيق “واتس آب” من خلال الرقم (01022772277).

وتهدف الخدمة إلى الرد على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً وإتاحة إجاباتها النموذجية لحظيًا، من خلال الخاصية المشار إليها بهدف تيسير خدمات الأحوال المدنية، الجوازات والهجرة والجنسية، المرور، تصاريح العمل، الحج، الأدلة الجنائية، الإلتحاق بأكاديمية الشرطة، الإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن، الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مجندى وزارة الداخلية، خدمات متنوعة أخرى)، وتقليل حجم الاستفسارات والشكاوى التي ترد للجهات الشرطية التى تقدم الخدمات الجماهيرية عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية، حيث تم إدراج تلك الاستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين “العربية، الإنجليزية”.

يأتي ذلك استمراراً لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.

جاء ذلك استكمالاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة، للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك تزامناً مع توجه الدولة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي، وما قد سبق للوزارة الإعلان عنه.