باستثناء EGx30..صعود طفيف لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

رجب عزالديناختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود طفيف لمؤشراتها باستثناء المؤشر وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 15239نقطةبينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى 739 نقطة.كما صعد المؤشر &l

رجب عزالدين





اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود طفيف لمؤشراتها باستثناء المؤشر وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 15239نقطة

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى 739 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.16 % عند مستوى 1899نقطة.

بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.31% عند مستوى 2519 نقطة، وصعد العشرينى بنسبة 0.34% عند مستوى 14980نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 449 مليون جنيه تقريبا.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.4 مليون جنيه 17.1 مليون جنيه و 2.5 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 14.7 مليون جنيه و22 ألف جنيه و7.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 67 سهما من إجمالى 167 سهما متداولا، بينما هبط 45 سهما وبقى 55 دون تغير.





