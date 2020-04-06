استثمار

باستثناء 4 محافظات.. السماح للفنادق باستقبال نزلاء بحد أقصى 25% من طاقة الإيواء (مستند)

بطاقة 50% من العمالة .. باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان
أحمد عاشور 5:17 م, الأثنين, 6 أبريل 20 5:17 م, الأثنين, 6 أبريل 20

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أخطرت غرفة المنشآت الفندقية ، الفنادق بتعليمات وزير السياحة والآثار تتضمن التنبيه على الفنادق الواقعة خارج المحافظات السياحية (جنوب سيناء -البحر الأحمر – الأقصر – أسوان) لاستقبال النزلاء فيما لا يزيد على 25% من إجمالي الطاقة الفندقية لديها، وحضور العمالة بما لا يتجاوز 50% من اجمالي عدد العاملين لديها.

التعقيم المستمر

جاء ذلك وفقًا لمنشور اطلعت عليه “المال”، أرسله ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وتتضمن المنشور التأكيد على ضرورة قيام الفنادق بالالتزام باعمال الرش والتطهير والتعقيم وغخطار الوزارة بشكل دوري بتمام تنفيذ هذه العمليات مصورة أو عبر تسجيل فيديو.

ويعتبر قطاع السياحة، بجانب الطيران ، من أكثر القطاعات، تضررًا من أزمة فيروس كورونا التى اجتاح العالم كله، ما أدى إلى توقف السياحة والسفر والتسوق.

ومن المتوقع أن تتكبد مصر خسائر تصل إلى مليار دولار شهريا نتيجة لذلك.

ويوميًا تنشر وزارة السياحة صور وفيديوهات لأعمال التعقيم والتطهير داخل المنشآت الفندقية، وأنها تعمل على ترتيب أوضاع البيت من الداخل استعدادا لعودة السياحة.

فيما يلي نص الخطاب

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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