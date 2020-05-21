نقل وملاحة

باستثناء 3 محافظات.. الداخلية: إغلاق طرق الكورنيش خلال عيد الفطر

من صباح أول أيام العيد حتى السبت 30 مايو.
أماني عوض 12:04 م, الخميس, 21 مايو 20 12:04 م, الخميس, 21 مايو 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، بدءًا من صباح أول أيام عيد الفطر باستثناء 3 محافظات.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه من المقرر اعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، فيما عدا القاهرة، الجيزة، أسيوط، مع توفير المسارات البديلة.

وأضافت أنه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها، مع منع الانتظار بكافة تلك الطرق، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجاري.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر عدة قرارات بشأن إجازة عيد الفطر المبارك، والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

وبين تلك القرارات تطبيق حظر التحرك للمواطنين بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وقرر إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، باستثناء محلات البقالة وخدمات الديلفري.

وأعلن عن وقف المواصلات العامة بدءًا من الأحد وحتى انتهاء إجازة العيد.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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