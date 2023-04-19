باستثناء جعفر العمدة... أعمال مكررة فى دراما رمضان

استطاع بعض النجوم والمخرجين والمنتجين الذين تعاونوا معا في مسلسلاتهم بموسم دراما رمضان 2023 حصد نجاحا بهذه الأعمال الدرامية بعد تكرار التعاون الفني بينهما في الموسم الدرامي بشهر رمضان هذا العام .

حقق النجم محمد رمضان بتعاونه مجددا مع المخرج محمد سامي نجاحا جماهيريا كبيرا بمسلسل ” جعفر العمدة” المعروض في شهر رمضان ، بعد تحقيقهما نجاحات كبيرة بمسلسلات الأسطورة والبرنس السنين الماضية .

كذلك حققت النجمة نيلي كريم نجاحا مع المخرج ماندو العدل بتعاونهما للمرة الثانية في مسلسل ” عملة نادرة” هذا الموسم بعد تحقيقهما نجاحا الموسم الماضي بمسلسل ” فاتن أمل حربي”.

أيضا حققت النجمة أمينة خليل نجاحا كبيرا بمسلسل ” الهرشة السابعة” بتعاونها للمرة الثانية مع المنتج عبد الله أبو الفتوح بعد تقديمهما معا مسلسل ” خلي بالك من زيزي” منذ سنوات ، والنجم حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج حققا بمسلسل المداح للسنة الثالثة نجاحا كبيرا أيضا .

سمير الجمل : يجب التفريق بين عمل درامي جماهيري وآخر يظل راسخا في الأذهان

أعرب السيناريست سمير الجمل أن هذه التعاونات الفنية كانت موجودة في الماضي بالدراما المصرية مثل الراحل أسامة انور عكاشة والمخرج محمد فاضل وغيرهم ، وذلك يمثل توافق في الأفكار ووجود كيمياء بينهما في العمل الفني .

وأضاف أن هناك مؤلفين ونجوما حققا نجاحات كبيرة معا مثل المؤلف يوسف معاطي والفنان عادل امام ، لكن توجد خطورة بتكرار هذه التعاونات الفنية بعدم تقديم جديد فني والفن قائم على التجديد دائما .

أردف قائلا أن ماندو العدل مخرج جيد ونيلي كريم ممثلة موهوبة ، لكن يجب التفريق بين عمل درامي جماهيري وآخر يظل راسخا في الأذهان ويقدم رسالة ومضمون ، فما فعله محمد رمضان مع المخرج محمد سامي يمثل مسلسل من اجل الشهرة والنجاح فقط وفيه كوميديا والجمهور يحب هذه النوعية من المسلسلات ويعرض في توقيت زمني جيد ، أما المخرج خالد يوسف فقدم مسلسل ناجح وسيبقى في الذاكرة لسنوات وذلك هو الفرق بينهما ، لأن العمل الجيد سيبقى لفترة طويلة في أذهان الجمهور .

ماجدة خير الله: ليس سهلا أن يفهم كل شخص نقاط قوة الآخر في العمل الفني وحينما يتحقق يكون مميزا

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون تكرار التجارب الفنية بين نجوما ومخرجين معينين ومنتجين أيضا يرجع لأن النجاح بينهم يجعلهم مرتاحين نفسيا في العمل الفني مرة ثانية معا ، لأنه ليس معقولا ان يساهم مخرج او منتج معين في نجاح أحد النجوم ثم يبتعد عن العمل معه .

وكذلك مثلما شاهدنا الراحلة فاتن حمامة والمخرج بركات حينما حققا نجاحا كبيرا معا في الماضي وفق” خير الله” ، خاصة انه في العمل الفني حينما يفهم كل شخص نقاط قوة الآخر بين النجوم والمخرجين فذلك أمر غاية في الصعوبة وحينما يتحقق فذلك أمر مهم أن يتمسك الاثنان بالعمل معا الا لو أحدهما أفلس فنيا ولم يعد لديه جديد يقدمه .

وتابعت قائلة محمد رمضان ومحمد سامي استطاعا ان يحققا نجاحا كبيرا بالفعل ، لأنه أصبح بينهما لغة تفاهم كبيرة ويفهمان بعض جيدا ، وكذلك ماندو العدل ونيلي كريم حيث توفر لهما العدل جروب أفضل العناصر الفنية سواء في الكتابة او الاخراج وذلك أمرا مريحا نفسيا جدا لأي فنان ألا تذهب لشركة انتاج أخرى .

ولفتت أيضا الى ان نفس الأمر ينطبق على أمينة خليل حيث تقدم لها الكاتبة مريم نعوم كل عام أفكار طازجة في الموضوعات وتحقق معها نجاحات كبيرة ، مثلما تحقق لمسلسل المداح أيضا بين حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج .

عماد يسري : محمد سامي ومحمد رمضان حالة استثنائية في موسم رمضان

وعلق الناقد الفني عماد يسري أن محمد سامي ومحمد رمضان أثبتا أنهما يملكان تيمة نجاح حقيقية في مسلسل جعفر العمدة .

أما أي نجم ومخرج تعاونا معا للمرة الثانية يجب أن يتوقف تماما ، بل الأفضل تقديم روح وطعم جديد بمخرج مختلف وفق” يسري” .

واستطرد أن مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد في السباق الرمضاني الذي استطاع أن يقدم نفس المخرج والنجم لثالث مرة ويحققا نجاحا كبيرا معا .