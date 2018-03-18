باستثناء المؤشر السبعيني.. البورصة تغلق على ارتفاع

- محلل: السوق مرشح لاستكمال الصعود صوب مستوى 17500 نقطةمصطفى طلعت أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي فشل في الحفاظ على مكاسبه، واختتم التعاملات على هبوط طفيف.وصعد المؤشر الرئيسي "eg

– محلل: السوق مرشح لاستكمال الصعود صوب مستوى 17500 نقطة



مصطفى طلعت



أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي فشل في الحفاظ على مكاسبه، واختتم التعاملات على هبوط طفيف.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 1.6% ليصل إلى 17271 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل طفيف بلغ 0.58% ليصل إلى 894 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً “Egx100” بنحو 0.05% إلى 2273 نقطة.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية، إن القوى الشرائية استمرت في الظهور على أسهم المؤشر الرئيسي وتحديداً على الأسهم القيادية: “الشرقية للدخان وحديد عز وهيرميس وبايونيرز واوراسكوم للاتصالات والبنك التجاري الدولي”.

وأوضح غريب أن المؤشر تمكن من تجاوز مستوى المقاومة 17100 نقطة خلال جلسة اليوم، متوقعاً استمرار النشاط وارتفاعه نحو الهدف التالي عند 17500 نقطة، فى حين أصبح أقرب مستوى دعم عند 17000 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فأكد أنه ما زال يحاول التماسك والارتداد لأعلى 895 نقطة، ويتحرك نحو مستوى الدعم التالى عند 880 نقطة، ونجاح فى الارتداد لأعلى من المستويات الحالية يدفعه 914 نقطة.