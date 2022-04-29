باستثناء الطماطم.. انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 29-4-2022

تذبذبت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 29-4-2022 الموافق 28 من شهر رمضان، وتراوحت الطماطم بين 15 جنيها إلى 20 جنيها بدلا من 15 أمس ، الكوسة والباذنجان الرومي 4 إلي 5 جنيهات ، والليمون من 10 إلى 12 جنيها والخيار 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ، طبقا لتجار في سوق القطاعي .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 170 جنيها إلي 250 جنيها، بزيادة 50 جنيها ، وسجل الفلفل البلدي 6 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 4 جنيهات ، والباذنجان الرومي جنيه ونصف ، والقلقاس 3 جنيهات .

ولفت التجار إلي أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 4 جنيهات وحزمة الخضار مثل البقدونس ، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الاحمر 25 جنيها ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضراوات

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر 30 جنيها ، والفلفل الحامي 25 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 12 جنيها .

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 12 جنيها،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 12 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 5 جنيهات إلى 20 جنيها حسب الجودة ،والفراولة 7.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه ، الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح 25 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها ، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر العنب الأحمر الجديد 35 جنيها ، عنب كرمسون 50 جنيها ، والتين 12 جنيها للكيلو، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .