«باستثناء الأهلي».. اتحاد اليد يقرر إلغاء الدوري بعد رفض أغلبية الأندية استئناف المسابقة

قرار إلغاء مسابقة الدوري الحالي جاء بعد اتفاق أغلب الأندية على هذا القرار، فيما عدا النادي الأهلي، الذي أعلن رغبته في استئناف النشاط، بينما شهد الاجتماع غياب 4 أندية عن الحضور.

أعلن اتحاد كرة اليد إلغاء بطولة الدوري للموسم الحالي 2019/ 2020، وبدء تحضير مسابقة جديدة، على أن تنطلق في الفترة من 12 إلى 16 أغسطس المقبل.

أوضح عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الحالي جاء بعد اتفاق أغلب الأندية على هذا القرار، فيما عدا النادي الأهلي، الذي أعلن رغبته في استئناف النشاط، بينما شهد الاجتماع غياب 4 أندية عن الحضور.

ولم يكشف اتحاد اليد، عقب انتهاء اجتماعه، عن بطل الدوري أو إعلان أسماء الفِرق التي هبطت إلى الدرجة الأدنى.

بدوره قرر هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، اعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع بمثابة المُوافق على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد.

كان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر قد أعلن مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019/ 2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي؛ وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.