نقل وملاحة

باستثناءات.. السعودية توقف حركة السفر من وإلى 9 دول منها مصر

ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا
المال - خاص 12:45 ص, الأثنين, 9 مارس 20 12:45 ص, الأثنين, 9 مارس 20

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نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول بينهم مصر للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا .

وقالت إن الموقف الجديد إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية ؛ قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط.

وأوضحت أن القرار وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وقررت حكومة السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( الإمارات والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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بقلم المال - خاص

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