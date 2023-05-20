باستثمارت 453 مليون دولار.. ويسترن باور الكورية تنفذ مشروعا للطاقة المتجددة في عُمان

أعلنت شركة ويسترن باور (شركة سيبو للطاقة) الكورية أنها ستتولى إنشاء مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سلطنة عمان باستثمارات حوالي 600 مليار وون ( حوالى 453 مليون دولار) ، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت “ويسترن باور” إنها وقعت على مشرع محطة “منح 1” لتوليد 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية في عمان لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وحصلت الشركة الكورية على المشروع بالاشتراك مع شركة “EDF-R” الفرنسية.

يُذكر أن مشروع “منح” للطاقة الشمسية هو مشروع بناء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى ألف ميجاوات في مدينة “منح”.

وقد طرحت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المشروعي في عام 2019، حيث حصلت الشركة الكورية على صفقة بناء “منح 1”. وحصلت شركتان من الصين وسنغافورة على مشروع “منح 2”.

وسبتدأ عملية الإنشاء لهذا المشروع الضخم للغاية في نوفمبر من هذا العام لتكتمل في مارس عام 2025.

وقال مدير المشاريع بالشركة “كيم سيونغ-غيون”: “يسعدنا الحصول على مشروع ضخم لتطوير الطاقة المتجددة لأول مرة في سلطنة عمان، سننجح في إكمال المشروع بالالتزام بجدول تنفيذ المشروع مع الشركة الفرنسية الشريكة”.

وشارك في حفل التوقيع على الاتفاقيات حوالي 100 شخصا، على رأسهم من مدير المشاريع لشركة سيبو للطاقة “كيم سيونغ-غيون” والسفير الكوري لدى عمان “كيم كي-جو”، ووزير الاسكان والتخطيط الحضري “خلفان السهيلي”، ورئيس الشركة العمانية “يعقوب بن سيف الكيومي”.