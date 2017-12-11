باستثمارت 125 مليون جنيه .. افتتاح مصنع أوانى الطهى جنوب بورسعيد

بورسعيد- أمانى العزازى افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مصنع كى آند إى لإنتاج أواني الطهي بجميع أنواعها، باستثمارات مصرية أمريكية صينية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي في ذكرى انتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي في…



بورسعيد- أمانى العزازى

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مصنع كى آند إى لإنتاج أواني الطهي بجميع أنواعها، باستثمارات مصرية أمريكية صينية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي في ذكرى انتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن المصنع سوف يقوم بتصدير منتجاته إلي الخارج تحت شعار صنع في مصر، مؤكدا أن المنطقة الصناعية أصبحت محط أنظار للمستثمرين من داخل مصر وخارجها وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة ومخطط لتطويرها، لتتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة كقاطرة للتنمية في مصر.

ويقام المصنع على مساحة 12 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 125 مليون جنيه، وتبلغ حجم العمالة به 200 عامل ويتم العمل بالمصنع علي 4 مراحل، وهي :”حقن، صنفرة، دهانات، وتعبئة”، وللمرة الأولى في مصر يتم استخدام الحقن في تصنيع أواني الطهي، وينتج المصنع أواني طهي مطلية بالبورسلين والجرانيت والسيراميك.

