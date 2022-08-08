باستثمارات 986 مليون دولار.. «بلدنا» القطرية توقع اتفاق مشروع لإنتاج الحليب في ماليزيا

أعلنت شركة بلدنا القطرية أن شركة بلدنا للتجارة والاستثمار، التابعة والمملوكة بالكامل لها، وقعت اتفاق شراكة مشروطة مع شركتين ماليزيتين لبدء مشروع متكامل لإنتاج الحليب ومشتقاته في ماليزيا، باستثمارات تبلغ نحو 3.6 مليار ريال (986 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

وقالت بلدنا في بيان للبورصة القطرية إنه من المتوقع أن ينطلق المشروع تجاريا بحلول 2025، لإنتاج 100 مليون لتر من الحليب الطازج سنويا خلال أول ثلاث سنوات، على أن يصل إلى 300 مليون لتر في غضون 10 سنوات.

والشركتان الماليزيتان هما (إف.جي.في) القابضة الحكومية ومجموعة تاتش القابضة، وسيكون للشركة القطرية نسبة 40% ونسبة مماثلة لشركة (إف.جي.في)، بينما سيكون لمجموعة تاتش القابضة نسبة 20% المتبقية.

وجاء في بيان شركة بلدنا أن المشروع يمتد على مساحة 3.259 ألف هكتار في أراض تابعة لشركة (إف.جي.في) القابضة، “وسيكون التركيز على جعل المشروع متكاملا، حيث يبدأ من علف الحيوانات وتربية وحلب الأبقار، وصولا إلى تصنيع وبيع الحليب بأعلى جودة”.



يذكر أنه فى مايو الماضى، أعلنت شركة بلدنا القطرية، زيادة حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى 10.138% في بيان للبورصة القطرية.

وقالت الشركة القطرية إنها اشترت 1.4 مليون سهم في جهينة منقابل 12.39 مليون جنيه.

كانت الشركة القطرية، رفعت حصتها في جهينة إلى 5% في مارس الماضي.

وقالت الشركة :”وفقاً للاستراتيجية التي طورتها الشركة، فإنها ترغب في مواصلة مسار نموها في قطاع الأغذية والمشروبات داخل دولة قطر وخارجها، الأمر الذي يعزز قيمة حقوق المساهمين”.