باستثمارات 754 مليون دولار.. دايو للهندسة تستكمل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالجزائر

أعلنت شركة دايو للهندسة والإنشاءات، أنها تلقت شهادة القبول الأولى (PAC) لبناء محطة توليد الكهرباء برأس جنات في الجزائر، بحسب وكالة يونهاب.

ويتم إصدار شهادة القبول الأولى من العميل صاحب المشروع عند الموافقة على استكمال جميع أعمال البناء.

وبدأت عملية الإنشاء لهذا المشروع الذي فازت دايو به من الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، في أواخر عام 2012، غير أن أعمال الهندسة المدنية والبناء التي نفذها العميل تأخرت وتم تمديد فترة عملية الإنشاء بسبب جائحة كوفيد-19، فتم الانتهاء منها بعد مرور حوالي 10 أعوام من انطلاقها.

وتقع المحطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1200 ميجاوات، على بعد 65 كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية.

وبلغت تكاليف المشروع 984.4 مليار وون (754.7 مليون دولار).

وقال مسؤول في الشركة إنه كانت هناك صعوبات كبيرة بسبب عوامل خارجية مختلفة، غير أن الشركة لم تتخل عن المشروع ونفذته حتى النهاية وأضاف أنه من المهم بمكان أن الشركة عززت الثقة الخارجية لها وتم الاعتراف بتقنيتها.