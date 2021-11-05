باستثمارات 700 مليون جنيه .. نيو تاون جروب تطرح «Evolve tower» في العاصمة الإدارية

تتعاقد مع عدد من كبرى الشركات الاستشارية المحلية والعالمية محرم باخوم وكاد KAD وإتقان وإيجى برو

أعلنت شركة نيو تاون جروب “NTG” العقارية؛ إطلاق باكورة مشروعاتها « Evolve tower» بمنطقة الأعمال المركزية ” CBD ” في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تتجاوز ٧٠٠ مليون جنيه.

وقال المهندس عزت عزمي هارون رئيس مجلس إدارة شركة نيو تاون جروب “NTG”، إن الشركة على ثقة كبيرة بفرص الاستثمار بالاقتصاد المصري، وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة أطلقنا مشروع « Evolve tower» لإضافة بصمة جديدة في “العاصمة” المشروع القومي الاهم فى القرن الواحد والعشرين.

وأضاف أن المشروع يقع بالقرب من أهم معلم سياحي وتجاري وهو البرج الأيقوني الأطول بأفريقيا وبالقرب من مناطق سكنية ” R3 , R2 ” والجاهزين للتسكين بكثافة سكانية تتعدى 250.000 نسمة.

أن موقع المشروع مباشرة علي ميدان بمنطقة عالية الكثافة علي شارعين رئيسيين عرض ٩٠ متر وشارع عرض ٧٠ متر ، وفيو علي 2 ممشي سياحي بمساحة خضرا حوالي 3000 متر .

وأضاف هارون أن الاستثمار فى مصر من أنجح الاستثمارات فى العالم حاليا، والخريطة الاستثمارية المصرية فى مجالات البناء والتطوير العقاري تتيح فرص مثالية للمستثمرين، والشركة تعمل بنظرة جديدة لرسم منهج وفكر متطور بالسوق العقاري المصري

وتستهدف أن تصبح من بين اكبر الأسماء فى مجال التطوير العقاري وتستمر بتشييد أكبر وأفخم المشاريع التجارية والادارية فى مصر ، واتباع أحدث أساليب التطوير الهندسية وأحدث التصميمات.

فيما أكد خالد عبدالناصر رئيس القطاع التجاري بشركة نيو تاون جروب “NTG”، على أن المشروع برج إداري تجاري متكامل يتكون من 14 دور ويتميز بمميزات تنافسية فريدة تجعله من أفضل الخيارات المطروحة بالعاصمة ، ومنها تنوع الوحدات ” تجاري , إداري , طبي ” ليوفر كافة الخدمات.

وأضاف أن التعاقد مع مجموعة من كبرى الشركات الاستشارية بالسوق والمنطقة العربية، يستهدف طرح مشروع عصري بمزايا تنافسية وقيمة حقيقية ينافس بقوة بسوق العاصمة الإدارية

وعلى رأس تلك الشركات مكتب Arab Consuting Engineers , ACE المهندس محرم باخوم ” الاستشاريون العرب” كاستشاري هندسى للمشروع، وشركة ايجى برو لإدارة المشروعات

وشركة إتقان للاستشارات التسويقية والمالية وشركة ” كاد ” لإدارة المنشآت التجارية وذلك لإدارة وتشغيل المشروع.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عاما فى القطاع التجاري والإنشائي وتطوير المدن الجديدة فى مختلف المشاريع السكنية والتجارية والادارية

وتمتلك ملاءة مالية تتخطي الـ12 مليار جنيه وطورت أكثر من مليون متر مربع من الإنشاءات فى مختلف مجالات التطوير العقاري من تجاري و سكني وفندقي

وقدمت الشركة للسوق مشروعات تبدأ من 5 طوابق حتى 15 طابقا، ومنها تنفيذ 15 برجا في مصر الجديدة، و58 مشروع في مدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام و18 مشروع بالقاهرة الجديدة بأحياء ” اللوتس والبنفسج و الأندلس “، و8 مشروعات في العبور.

ومن جانبه، أكد عبدالله القاضي رئيس قطاع التسويق بالشركة ان التعاقد مع عدد من كبرى الشركات الاستشارية لطرح مشروع يلبي كل طموحات وتطلعات العملاء، وتم التعاقد مع مكتب Arab Consulting Engineers , ACEالمهندس محرم باخوم ” الاستشاريون العرب كاستشاري هندسي للمشروع.وهو من أكبر المكاتب الاستشارية بخبرة أكثر من 70 سنة في الاستشارات الهندسية و تنفيذية في أكثر من 40 دولة

وأضاف، كضمانة للتشغيل تم الاستعانة بأشهر شركة إدارة في مصر شركة ” KAD ” لإدارة المنشآت التجارية ولها سابقة أعمال قوية، والشركة ستكون مسئولة عن تقديم دليل التشغيل لكل وحدة على حدى، وتوفير الخيارات المناسبة للعلامات التجارية المعروفة بالمشروع.