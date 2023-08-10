باستثمارات 698 مليون دولار.. شركة كورية تفوز بمشروع لبناء محطة تحلية مياه فى الإمارات

فازت شركة جي آس إنيما إنفيرومنت، وهي وحدة تابعة لشركة جي إس الكورية للهندسة والإنشاءات، بصفقة بقيمة 920 مليار وون (698 مليون دولار)، لبناء محطة تحلية مياه في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما أعلنته وزارة البيئة الكورية، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة يونهاب أنه من المقرر أن تبدأ شركة معالجة المياه ببدء العمل في المنشأة بمنطقة الشويهات الإماراتية في أكتوبر هذا العام، بحيث تستكمل البناء في 2026.

ستقوم جي إس إنيما للبيئة بتشغيل المحطة، على بُعد 250 كيلومترًا غرب العاصمة دبي، لمدة 30 عامًا بعد انتهاء البناء.

قالت الوزارة إن المنشآت ستنتج 318 ألف طن من المياه العذبة يوميًّا، وهو ما يكفي لاستهلاك مليون شخص.

وأضافت الوزارة إنها ستكثف جهودها لمساعدة الشركات الكورية للحصول على المزيد من طلبات تحلية المياه وغيرها من المشروعات ذات الصلة في الشرق الأوسط.

في 2012، استحوذت جي إس للهندسة والبناء، وهي خامس أكبر شركة بناء كورية، على شركة تحلية المياه الإسبانية OHL Medio Ambiente Inima S.A، في محاولة لإدخال قطاع أعمال جديد وغيّرت اسمها إلى جي إس إنيما للبيئة.