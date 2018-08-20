باستثمارات 65 مليون دولار.. توقيع اتفاقيتين للبحث عن النفط والغاز

نسمة بيومي وعمر سالموقع طارق الملا وزير البترول اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في منطقتي سيناء وخليج السويس باستثمارات حوالي 65 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين.ووقع الوزير الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول ب

نسمة بيومي وعمر سالم

وقع طارق الملا وزير البترول اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في منطقتي سيناء وخليج السويس باستثمارات حوالي 65 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين.

ووقع الوزير الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء “سدر وعسل ‏ومطارمة وكريم” لتحسين إنتاجها في إطار خطط قطاع البترول الرامية ‏لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة في مجال البحث ‏والاستكشاف.‏

كما وقع الوزير الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحاري ‏بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.‏

وبلغ بذلك ‏عدد الاتفاقيات البترولية منذ يونيو 2014 وحتى الآن ‏‏61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 14 مليار دولار للبحث عن البترول ‏والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية، بحسب وزير البترول.

وقال الوزير إن الاستمرار ‏في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتي على قائمة استراتيجية وزارة ‏البترول باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة ‏إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف أن الاستقرار السياسي ‏وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عامل مهم في توافد الشركات العالمية ‏وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة، وذلك بالإضافة إلى وفاء الدولة المصرية ‏بالتزاماتها والعودة لطرح المزايدات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن التواجد على ‏الخريطة البترولية العالمية أسهم بقوة في عودة مصر لمكانتها الطبيعية.‏