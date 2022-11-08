باستثمارات 60 مليون جنيه.. رئيس جهاز 15 مايو يفتتح فرع كارفور بمول «تشاو سيتي سنتر»

افتتح المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ثالث فرع من سلسلة كارفور بمولات C3 ( تشاو سيتي سنتر) بالتعاون مع شركتي «مودرن ريتال جروب وجلوبال ريتال جيت» ( GRG وMRG ) في منطقة الـ 3 أفدنة جنوب المدينة، بمساحة 4000 متر واستثمارات تتجاوز 60 مليون جنيه .

شارك في الافتتاح، اللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، والدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، واللواء أركان حرب هشام الخطيب رئيس مجلس إدارة MRG ، ود.م محمد سناء الدين وافى رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت «GRG» ، الدكتور تامر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة «GRG» ومجموعة من المستثمرين .

وأكد رئيس جهاز مدينة 15مايو أن الجهاز قدم كافة أنواع الدعم بداية من التراخيص وتوصيل المرافق اللازمة لأول سلسلة تجارية في 15مايو لخدمة 600 ألف نسمة، موضحا أن هذا الافتتاح يأتي في إطار اهتمام الجهاز بتوفير كافة الخدمات، لقاطني المدينة، من أجل توفير «حياة كريمة» لهم، طبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير كافة الخدمات للمواطنين علي مستوى أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

وقال الدكتور محمد سناء الدين وافى رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت«GRG» إن الشركة تقدم المراكز التجارية باسم تشاو سيتي سنتر« «C3 وتقدم كافة الخدمات والأنماط التجارية التي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة وذلك في مواقع متميزة يسهل الوصول إليها وتخدم اكبر قدر من العملاء، موضحا أن الشركة «MRG» وقعت بروتوكول مع مجموعة ماجد الفطيم لتشغيل وإدارة عدد من السلاسل التجارية في المدن العمرانية الجديدة.

وأضاف وافي أن الدولة المحرك الأساسي للاقتصاد وليس القطاع الخاص لوحده، مشيرا إلى أن الدولة هي القادرة على تغيير القوانين الخاصة بالاستثمار وان قانون رقم72لعام2017 علي سبيل المثال يتيح للمستثمر الاستثمار بصفة مباشرة في بعض المشروعات الاستراتيجية متوقعا أن يحقق القانون هدفه خلال 3 سنوات ، موضحا أن المستثمر الأجنبي يأمن علي استثماراته بضمانات من الدولة مشيدا بقرار الرئيس السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين والتطور في إدارة الهيئات الاقتصادية في الوقت الحالي .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت«MRG» ، أن الشركة تستهدف في المرحلة الثانية من المشروع التوسع خارج القاهرة وفي الدلتا الجديدة علي وجه الخصوص خاصة وأنها تفتقد المراكز التجارية المنظمة ، خاصة أن قطاع التجارة من أكبر القطاعات التي توفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة .

وأكد وافي، أن ضخ الشركات لاستثمارات جديدة في سلاسل تجارية في الوقت الحالي يعد رسالة قوية أن البلد آمنة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بجانب تقديم خدمة تنافسية للمواطن في الجودة والسعر .

وقال تامر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة «mrg» للمشروعات والإدارة وهي شركة حديثة وتحالف تم إنشاؤه عام 2022 من تحالف شركتي «grg» للتنمية وإدارة المشروعات وشركة مودرن ايجيبت وهي شركة مساهمة مصرية وفقا لقانون 72لعام2017كما تضم الشركة مجموعة من الشركاء المصريين بالأضافة إلي شركاء من المانيا والاتحاد الأوربي.

وأضاف جودة أن الشركة افتتحت فرعين في العبور والسادس من أكتوبر ضمن البروتوكول وافتتحت الفرع الثالث بمدينة مايو باستثمارات تشغيلية للفرع الواحد 60 مليون جنيه، موضحا أن البروتوكول يتضمن افتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام الحالي في العاشر من رمضان ومدينة الشروق .

وأوضح أن المراكز التجارية متوسط المساحة بها يترواح بين 9 آلاف و13 ألف متر ، مشيرا إلى أن كارفور يوفر من 150 إلى 200 ألف فرصة عمل مباشرة بجانب نحو 200 فرصة عمل أخرى في المحلات المتواجدة داخل المركز التجاري التي يبلغ عددها 25 وحدة تجارية .

وقال العضو المنتدب التنفيذى لشركة «mrg» ، إنه سيتم تسكين باقي الوحدات المتواجدة داخل المركز التجاري خلال 5 أشهر ، مشيرا إلى أن افتتاح المرحلة الثانية من فرعي العبور وأكتوبر في شهر ديسمبر المقبل .

