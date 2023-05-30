باستثمارات 6 مليارات جنيه.. «رويال للتطوير العقاري» تطلق مشروع «مونارك» في مدينة المستقبل

أطلقت شركة رويال للتطوير العقاري مشروع مونارك، أحدث مشروعاتها العقارية في شرق القاهرة بمدينة المستقبل، على مساحة 40 فدان،باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وقال المهندس شريف شعلان رئيس مجلس إدارة الشركة إن مشروع مونارك مشروع سكني متكامل يقع بمدينة المستقبل بالقطعة الأولى بالمرحلة الثالثة على مساحة 40 فدان، وبإجمالى استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه بعدد من الخدمات الجديدة، مشيراً إلى أن مدينة المستقبل هي الامتداد الطبيعي للتوسع بشرق القاهرة وتتميز بموقعها الاستثنائي الرابط ما بين أكثر المناطق الحيوية وتتماشى مع رؤية الدولة في التوسع العمراني في عدد من المدن الجديدة.

وتعمل شركة رويال بالسوق المصرية منذ أكثر من 16 عامًا وبدأت عملها بمنطقة شرق القاهرة وتوسعت بمشروعاتها بشكل تدريجي حيث نفذت ما يقرب من 100 مشروع سكنى في عدد من المناطق المميزة والأكثر إقبالًا بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

وأوضح أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا وتنوع المناطق الاستثمارية المختلفة كانت من أكثر الأسباب التي دعمت توسعات شركات التطوير العقاري والتواجد في هذه المناطق ولذلك امتدت استثمارات الشركة تلقائيًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ مشروع مول كابيتال برايم بمنطقة MU23، وتجاوزت معدلات الإنشاء به 80% ومما يعكس قوة الشركة والتزامها في السوق المصرية ثم جاء مشروع “مونارك” لتعظيم استثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة.



وأشار الدكتور كريم شعلان المدير التنفيذي لشركة رويال للتطوير إلى أن مشروع ” مونارك ” بتنوع الوحدات السكنية التي تلبى كافة احتياجات العملاء، إذ يتكون من 1200 وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وتوين هاوس ووحدات كواترو بمساحات متنوعة لتقديم أعلى قيمة بأفضل سعر تنافسي بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مول تجارى متكامل طبي وإداري وتجارى بالمشروع بمساحة 5 فدان.

ولفت إلى بدء طرح المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل أربعة مراحل بمستهدف بيعي مقدر بنحو 1.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وتتنوع مساحات الشقق بمشروع مونارك ما بين 115 إلى 230 متر، والفيلات تبدأ من 200 الى 275 متر وسيتم طرح وحدات مختلطة في المرحلة الأولى بما يعادل 20% من إجمالي مساحة المشروع بنظم سداد متنوعة تبدأ من صفر مقدم وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات بمناسبة بدء طرح المشروع.

وتابع أن الشركة تقوم الآن بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في غرب القاهرة والساحل الشمالي، في إطار خططها الاستراتيجية في تنوع استثماراتها بالمدن العمرانية المختلفة.



وفي سياق متصل، أوضح الدكتور ياسر البلتاجي رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لـ«YBA» للاستشارات المعمارية و الهندسية والاستشاري الخاص بالمشروع أن التعامل مع مطورين عقاريين بخلفية هندسية مبنية على دراسة علمية إضافة إلى خبرات عملية كفيلان بإنجاز مشروع عمراني مميز ومبتكر وفريد من نوعه.

وقال المهندس كامل إبراهيم الرئيس التنفيذى لشركة انفيرجن المتخصصة في استشارات التطوير العقاري إن مدينة المستقبل تعتبر من أعلى المناطق العمرانية ربحية وحفاظا على قيمة الاستثمار، لتمتعها بعدد لا حصر له من الخدمات المستدامة وباعتبارها مدينة خضراء صديقة للبيئة وتعمل بأعلى المعايير التكنولوجية من حيث إدارة خدمات الأمن والتشغيل والصيانة وبالتالي تحقق أعلى عوائد على الاستثمار لقاطنيها.



وأشار إلى أن عدد المشروعات التي تشرف عليها شركة إنفيرجن بلغ أكثر من 35 مشروعا موزعة على مناطق التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، وغرب القاهرة، والساحل الشمالي الغربي، ورأس سدر والصعيد والمستقبل سيتى، وهي مملوكة لأكثر من 20 شركة عاملة في السوق المصرية، بإجمالي حجم مبيعات يتخطى الـ 100 مليار جنيه.



ومن جانبه، أضاف ساهر مجدى رئيس القطاع التجارى للشركة أن رويال للتطوير العقاري تركز خلال الفترة المقبلة على تنوع مشروعاتها والمساحات العقارية المباعة بما يتناسب مع متطلبات العملاء وتوفير كافة الخدمات وعوامل الرفاهية.



وقال عمرو العزب رئيس قطاع التسويق إن المشروع يحتوي مساحات خضراء وخدمات تمثل نحو 80% من المساحة الكلية للمشروع، مما يجعل جميع الوحدات السكنية تتمتع بمناظر طبيعية تساعد على توفير الراحة وتحقق الرفاهية ليعيش عملاء الشركة داخل منتجع سكنى بمميزات ملكية فريدة.

وأشار إلى أن الخطة التسويقية للشركة خلال الفترة المقبلة ستعتمد على خبرات مؤسسيها في تطوير أهدافهم ومواكبتهم للمتغيرات السوقية التي تفرض منافسة شرسة مع التطور العمراني الكبير الذى تشهده مصر الان، وإصرارهم على النجاح والنمو وتطوير الأداء والجودة لتوفير حياة سعيدة لكل عملائها.