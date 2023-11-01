باستثمارات 6 ملايين دولار اقتصادية قناة السويس تدشن أول مشروع لبلاتينوم الهندية بالسخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، وضع حجر أساس مصنع بلاتينوم لإنتاج المواد المضافة ومثبتات PVC/ CPVC داخل نطاق أراضي المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بالسخنة، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وباستثمارات قدرها 6 مليون دولار للمرحلة الأولى من المشروع، وذلك بحضور أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند بالقاهرة.

عبر جمال الدين عن سعادته بوجوده في مراسم تدشين حجر الأساس اليوم، والذي يعلن عن انضمام شركة بلاتينوم لمجموعة الشركات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعبر عن سعادته باختيار الشركة لمصر وللمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أول وجهة لمشروعاتهم خارج الهند، كما أن صناعة المواد المضافة ومثبتات PVC/ CPVC من الصناعات التي تهدف المنطقة الاقتصادية لتوطينها لتغطية احتياجات السوق المحلي،

وأشار إلى أهمية المزيد من التوسعات الخاصة بالشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتغطية احتياجات الدول المجاورة من خلال الاتفاقيات التجارية التي تسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية، على أن يتم افتتاح المصنع بعد انتهاء أعمال الإنشاء الخاصة به خلال 18 شهر، كما أشار إلى أهمية سعي المصنع للاهتمام بالتصنيع الصديق للبيئة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كما أكد على حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوفد الهيئة لدولة الهند والتي أثمرت عن عدد من اللقاءات والتعاقدات التي أوضحت الرغبة المشتركة في مزيد من التعاون،

وبهذه المناسبة تقدم بالشكر للسفير أجيت جوبتيه لحرصه الدائم على تعريف مجتمع الأعمال الهندي باستعداد المنطقة الاقتصادية للتعاون مع الاستثمارات الهندية وهذا ما شهده وفد الهيئة أثناء زيارته لدولة الهند.

وقد أوضح السفير أجيت جوبتيه أنه سعيد بتواجده في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة وأن حجم الاستثمارات الهندية في مصر بلغ 3.3 مليار دولار معظمها في مجال التصنيع، وأكد على أن العلاقات المصرية الهندية عميقة وتاريخية إلا أنها شهدت صفحات مضيئة جديدة خاصة بعد تبادل الزيارات رفيع المستوى بين رئيس الجمهورية المصري ورئيس الوزراء الهندي والتي لاقت متابعة ملحوظة من الشعبين المصري والهندي حيث أنها كانت أول زيارة لرئيس مصري لدولة الهند في عيد الجمهورية الهندية، وأشار إلي رغبته في استكمال العمل على دعم الأواصر الاقتصادية بين البلدين لاسيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد أشار كريشنا راما رئيس شركة بلاتينوم أن هذا أول مشروع للشركة خارج الهند وكان الاختيار للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل مصر هو أول الخطوات الخاصة باستراتيجية الشركة لعام 2030 والتي تهدف للتوسع وغرو أسواق متعددة وأكد أن المشروع يستهدف إنتاج 30 ألف طن سنوياً، مما يوفي احتياجات السوق المصري الذي وصلت احتياجاته من مثبتات PVC خلال عام 2023 إلى 12.3 ألف طن ومتوقع أن تصل إلى 15.5 ألف طن خلال عام 2027.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد هذا المشروع خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة الهند في يونيو الماضي حيث جاء اختيار الهند باعتبارها دولة محورية ومن الاقتصادات الرائدة عالميًّا في مختلِف المجالات، وأيضًا من أبرز أعضاء تكتل البريكس BRICS، تضمنت جولة المنطقة الاقتصادية الترويجية للهند عدداً من اللقاءات المكثفة بممثلي الحكومة، والاتحادات التجارية والشركات والصروح الصناعية الهندية، في كلٍّ من مدينتي نيودلهي ومومباي الهنديتين.