باستثمارات 596 مليون دولار..سامسونج تقتنص صفقة لبناء محطتين للطاقة في قطر

فازت شركة سامسونج سي آند تي الكورية الجنوبية بعقد مشروع إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في قطر، بحسب وكالة يونهاب.

وأعلنت سامسونج اليوم الأربعاء أنها وقعت مع قطر للطاقة العقد لبناء المحطتين الضخمتين للطاقة الشمسية الذي تبلغ قيمته حوالي 800 مليار وون (596 مليون دولار).

وأقيم حفل توقيع العقد أمس في الدوحة بحضور الرئيس التنفيذي لسامسونج سي آند تي “أوه سي-تشول” والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي.

ويتضمن المشروع بناء المحطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين بقطر، حيث تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في مسيعيد 417 ميجاوات، بينما تصل في راس لفان إلى 458 ميجاوات.

وستنفذ سامسونج المشروع بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC).

وأفادت الشركة الكورية بأن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 10 كيلومترات مربعة ما يعادل مساحة 1,400 ملعب لكرة القدم، ويصل عدد ألواح الطاقة الشمسية المركبة إلى نحو 1.6 مليون لوحة.

من المتوقع استكمال المشروع بحلول نوفمبر عام 2024

ومن المتوقع أن تشرع سامسونج في المشروع في الشهر القادم وتستكمله بحلول نوفمبر عام 2024.

يذكر أنه فى يونيو الماضى، أعلنت قطر للطاقة اختيارها الشركة الأمريكية “إكسون موبيل” لتكون الشريك الرابع لها في مشروع تطوير حقل الشمال للغاز، الذي يعد أكبر حقل للغاز في العالم.

وستحظى “إكسون موبايل” بحصة نسبتها 6.25% في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار، الذي تطوره قطر وهي نفس حصة “توتال إنرجي” الفرنسية، بينما ستحظى شركة “إيني” الإيطالية و”كونوكو فيليبس” الأمريكية بنسبة تبلغ 3.1%.

ويتضمن المشروع توسعة حقل الشمال للغاز، الذي يعد أكبر حقل للغاز في العالم، وتشترك فيه قطر مع إيران، وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشروع تبلغ نحو 28 مليار دولار، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

هذا ويضم الحقل نحو 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وفق تقديرات شركة “قطر للطاقة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز من المشروع في 2026، إذ أنه سيساعد قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا.