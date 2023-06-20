باستثمارات 550 مليون جنيه.. الحمزاوي القابضة والبنك الأهلي يدرسان تنفيذ المرحلة الثانية لمنتجع هلنان بورفؤاد

أكد تامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للاستثمار العقاري أنه جار الاتفاق مع إدارة البنك الأهلي المصري على تنفيذ المرحلة الثانية من منتجع هلنان بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ، والتي تشمل رفع كفاءة وتطوير 130غرفة فندقية جديدة بإجمالي 295 غرفة فندقية وتطوير شاطئ بورفؤاد بطول 300متر وذلك في المنطقة المواجهة للمنتجع لخدمة المنتفعين بالمشروع.

وأشار إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع التي تجاوزت 550مليون جنيه ، وتدرس المجموعة مع البنك الأهلى المصرى استكمال الأعمال فى إطار مجموعة من البرامج المخصصة لدعم مبادرة السياحة التى يقدمها البنك والاستفادة من برامجه التمويلية لاستعادة الانتعاشة السياحية للبلاد التى تعد مصدراً هاماً للدخل القومي من العملة الصعبة وتوجهات الدولة بقيادتها لدعم القطاع السياحى .



من جانبه أبدى رجل الأعمال عنان الجلالى رئيس مجلس إدارة شركة هلنان العالمية الإسكندنافية للسياحة والفنادق وتامر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوى القابضة للاستثمار العقاري تقديرهما الكبير للبنك الأهلى المصرى وقياداته لمشاركته فى تمويل عمليات الإحلال والتجديد للمرحلة الأولى لمنتجع وفندق هلنان بورفؤاد والدور الوطنى الذى يقوم به البنك فى دعم المشروعات السياحية كأحد ركائز ودعائم الاقتصاد القومي، وذلك خلال لقائهما مع قيادات البنك الأهلى المصرى بحضور المهندس كريم الحمزاوى العضو المنتدب لمجموعة الحمزاوى القابضة ،



وقدم “الجلالى” الدروع التذكارية لقيادات ومجموعة عمل البنك الأهلى تقديراً لجهودهم فى دعم المشروعات السياحية الوطنية وتشجيع رجال الأعمال الوطنيين وتيسير كافة العقبات التمويلية التى تواجه المشروعات وأبرزها ارتفاع سعر الصرف وتباطؤ حركة التجارة العالمية، ودعم البنك الأهلى المصرى للقطاع السياحى والذى ساعد المجموعة على إستكمال العمل وإفتتاح الفندق والمرحلة الأولى من المنتجع .



رئيس هلنان العالميه يهدى دروع التقدير لقيادات البنك الاهلى

يذكر أن شركة الحمزاوي القابضة قد وقعت مع محافظة بورسعيد عقد استغلال قرية المرجان السياحية ببورفؤاد على مساحة 95 ألف متر مربع نهاية عام 2020 والتى تعاقدت بدورها مع شركة فنادق هلنان العالمية الإسكندنافية لتشغيل وإدارة المشروع .