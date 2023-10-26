باستثمارات 533 ألف دولار.. اتفاقية بين الصندوق السيادي السعودي وبيريللي لإنشاء مصنع إطارات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ( الصندوق السيادى السعودى) وشركة بيريللي للإطارات ، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة، وفقا لقناة العربية.

ستبلغ حصة الصندوق من المشروع المشترك الجديد 75%، في حين ستمتلك “بيريللي” نسبة 25%، كما ستكون شريكاً تقنياً استراتيجياً لدعم تطوّر المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لـ “بيريللي”، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سيُنتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.

وتبلغ القيمة التقديرية للاستثمارات في المشروع ما يقارب 2 مليار ريال ( 533 ألف دولار). وسيكون للمشروع تأثيراً محايداً على أهداف شركة “بيريللي” لتقليص المديونية حتى عام 2025.

وتمثّل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق هدف جعل المملكة مركزا عالمياً لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي في المملكة، من خلال قيادة التحول على مستوى القطاع وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد محلياً.