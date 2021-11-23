باستثمارات 500 مليون جنيه.. Ontario تطلق أولى مشروعاتها في العاصمة الإدارية

في منطقة الداون تاون على مساحة 2680 مترا

أعلنت شركة Ontario للتطوير العقارى تدشين أولى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تتخطى الـ500 مليون جنيه.

وكشف المهندس محمود حامد، نائب رئيس مجلس إدارة Ontario، أن مشروع Maple business complex عبارة عن مول تجارى إداري طبي، مكون من 14 دورا و3 بدروم، ويقع في منطقة الداون تاون على مساحة 2680 مترا.

كما لفت إلى أنه تم تخصيص الطوابق الأرضي والأول والثانى للأنشطة التجارية، وباقى الطوابق تتنوع ما بين إداري وطبي بإجمالي 300 وحدة إدارية وتجارية.

وتابع: من المقرر بدء أعمال التنفيذ فى يناير المقبل، وتم التعاقد مع شركات مقاولات داخل مصر لبدء تنفيذ المشروع، بالإضافة للتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات الدولية والكندية “RWDI” المساهمة في كبرى المشروعات مثل برج خليفة وبرج موناس.

وأوضح أنه سيتم إسناد عملية الإدارة والتشغيل لشركة كندية، لافتا إلى أن Ontario لديها خطة توسعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة تتخطى الـ 2 مليار جنيه.

ويرى حامد أن العاصمة الإدارية تعد أكبر مشروع ينفذ حاليا فى الشرق الأوسط، كما أنها أحد أكبر المشروعات القومية التى أعلنت عنها القيادة المصرية، لافتا إلى أن الاستثمار فى العاصمة سيظل لمدة 100 سنة قادمة، حيث أصبحت بوصلة القطاع العقارى المصرى والوجهة الرئيسية لمختلف المستثمرين العرب والأجانب والمصريين.

كما أفاد أن الاستثمار العقاري هو محرك للاقتصاد في جميع دول العالم الحديث، ويمثل عادة ما بين 10 و20 % من الناتج المحلي، لافتا إلى أنه على مدار الأعوام الخمسة الماضية، خاصة العامين الآخيرين، شهد معدل البطالة تراجعات متتالية، بسبب المشاريع القومية التنموية التى نفذتها الحكومة.

من جانبه قال المهندس أسامة منصور، رئيس مجلس إدارة Ontario للتطوير العقارى، أن الشركة تستهدف تنفيذ سلسلة من المشروعات المتخصصة فى الأنشطة التجارية والإدارية والطبية فى العاصمة الادارية وذلك بفضل ما تمتلكه الشركة من محفظة أراضى كبيرة.

كما كشف عن خطة الشركة التوسعية فى العاصمة الادارية الجديدة، حيث تخطط الشركة لاستثمار نحو ملياري جنيه خلال 2022، لافتا إلى أن العاصمة تعد مشروع القرن الحالي، لما تشهده من ضخ استثمارات كبرى تجعلها المشروع الأول ووجهة لأى مستثمر.

وأشار منصور إلى تفاصيل مشروع Maple business complex ، موضحا أنه مول متعدد الاستخدامات ما بين إدارى وتجارى وطبى، على مساحة 2680 مترا، مكون من 14 طابق، ومزود بجراج مكون من 3 طوابق، وتم تخصيص الطوابق الأولى منه للنشاط التجارى، وبالنسبة للطبى تم تخصيص الطابقين الثالث والرابع، فيما تم تخصيص الطوابق من الخامس للطابق الرابع عشر للنشاط الإدارى.

وحول وسائل الترفيه بالمشروع، أوضح المهندس إبراهيم حسن، الرئيس التنفيذى للشركة، أن المشروع يتضمن جراج بنظام ميكانيكي للسيارات مزودا بأبواب أوتوماتيكية، فضلا عن تضمنه مصاعد بانورامية، موضحا أنه تم استخدام التكنولوجيا فى أعمال التصميم لتقليل استهلاك الكهرباء، فضلا عن تزويده بأنظمة حديثة مقاومة للحرائق.

كما أشار إلى مراعاة سياسة الدولة فى عملية إعادة تدوير المخلفات والمياه من المبنى لتوفير الموارد، موضحا أن Ontario تمتلك محفظة مالية هائلة تستطيع من خلالها القيام بمشروعات ضخمة دون انتظار تمويل خارجى أو مبيعات مسبقة.

فيما قال الدكتور جمال الدين بسيونى، العضو المنتدب لـ Ontario إنها شركة مصرية قامت على خبرة كندية فى الهندسة الانشائية والمعمارية، وتعود ملكيتها إلى 5 شركات.