باستثمارات 5 مليارات جنيه.. توقيع عقد إنشاء هيلتون تاور ببورسعيد

يشهد ختام مؤتمر “حلم بكره بيتحقق” على أرض بورسعيد المقرر عقده يوم 14 نوفمبر الحالي، توقيع عقد إدارة فندق مشروع “تاور باى” الذى سيتم بناؤه غرب بور سعيد، بين شركتى هيلتون العالمية وشركة تاور، ويضم 200 غرفة سيتم تشغيلها خلال 4 سنوات.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد وضع حجر الأساس لمشروع منتجع ” تاور باي” السكني المقام فى المنطقة بين محافظتي بورسعيد ودمياط على مساحة 102 فدان باستثمارات 5 مليارات جنيه.

والمعروف أن ” تاور باى” هو المنتجع الأضخم الذى يتم بناؤه، على أرض المدينة الباسلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته لبورسعيد، و يوفر 2000 فرصة عمل.