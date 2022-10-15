باستثمارات 450 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يفتتح التشغيل التجريبي لفندق ومنتجع هلنان بورفؤاد (صور)

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فندق ومنتجع هلنان بورسعيد بمدينة بورفؤاد بحضور الخبير السياحى عنان الجلالى رئيس مجلس إدارة مجموعة هلنان العالمية للفنادق وتامر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوى القابضة للاستثمار.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن إضافة صرح سياحى جديد على أرض بورسعيد هو استكمال لما تقوم به المحافظة من إنجازات تتحقق على أرض الواقع، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإقامة منتجع بحجم ما تم افتتاحه اليوم فى مدينة بورفؤاد لخدمة النهضة الشاملة فى شرق بورسعيد يحقق مزيداً من الدعم لتكون بورسعيد هى قاطرة التنمية الحقيقية فى مصرنا الغالية.

وأشار عنان الجلالي رئيس مجلس إدارة شركة هلنان العالمية للفنادق إلى أن المشروع على مساحة 95 ألف متر ، ويحتوي على شاطئ بطول 300 متر باستثمارات بلغت 450 مليون جنيه.

عنان الجلالى رئيس مجموعة فنادق هلنان العالميه

وأن مدينة بورسعيد تحظى بإهتمام كبير كونها من أهم محافظات الجمهورية وقاطرة التنمية فى مصر بما يقام على أرضها من مشروعات عملاقة ،

ويضم منتجع هلنان بورسعيد بمدينة بورفؤاد أول فندق 5 نجوم وشقق فندقية بمدينة بورفؤاد ويقام تحت إدارة مجموعة هلنان العالمية ، وأصبح من حق المواطن البورسعيدى وزائرى المدينة الباسلة أن يستمتعوا بالحياة الفندقية الفاخرة وكل وسائل الرفاهية في فندق ومنتجع هلنان بورسعيد بمدينة بورفؤاد حيث يقع المنتجع على شاطئ جميل يتمتع بالهدوء وبمياهه الصافية وطقسه المعتدل وشمسه الساطعة ورؤية السفن العابرة لقناة السويس ويطل على أهم مجرى ملاحى عالمى ويقع عند أول نقطة بقارة آسيا من الناحية الشمالية الشرقية ، وبجوار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وتقدر التكلفة الإستثمارية للمشروع ما يقرب من 450 مليون جنيه .

وأعلن تامر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوى القابضة للإستثمار بدء الإفتتاح والتشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لفندق ومنتجع هلنان بورسعيد بمدينة بورفؤاد حيث تمت اعمال التطوير والانشاء المرحله الاولي وتم فرش 100غرفة فندقية فاخرة وشقق فندقية جاهزة للتسكين الفورى وأمامها مسطحات خضراء مستقلة حيث تحتل المساحة الخضراء 80 % من المساحة الكلية للمشروع ، كما تم الإنتهاء من تجهيز حمامات السباحة وتعمل بكفاءة عالية ومزودة بالتدفئة الكاملة ، والمطعم الرئيسى خلاف سلسلة مطاعم المنتجع المتخصصة وتجهيز المطبخ بأحدث المعدات والأدوات والإستعانة بأفضل “شيفات” مجموعة هلنان العالمية ،

كما يحتوى المشروع على GYM و Spa والحمام المغربي وقاعات المؤتمرات والإجتماعات المزودة بأحدث الشاشات وأدوات الصوت ، بالإضافة لخدمات لمنطقة متعددة الخدمات “سكاي لونج – صالة ألعاب رياضية – لاند سكيب – ستالايت عامة – شاشات عرض – مداخل فاخرة – جراجات فندقية . ومنطقه المحلات التجاريه التي تحتوي علي العديد من العلامات التجاريه العالميه بالاضافه الي جذبه لمجموعة سلسلة كارفور لأول مره ببورفؤاد